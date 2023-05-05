刷新電競強度 掛機無慮 ASUS ROG Phone 7

新一代ROG Phone 7系列內置6層散熱結構，並通過GameCool 7因應不同遊戲場景，來提供最佳降溫方式。廠方稱如短時間遊玩(15分鐘內)時，手機內藏航太級低雷諾數散熱層有效散熱，避免因CPU過熱減低畫質幀率；中度時長遊玩(30分鐘內)時，則運用面積加大的「速冷循環液態均溫板」，表面的「三叉圓柱X冷凝通道」，快速使冷凝水回流至發熱的均溫板中央，而改良石墨片設計提升散熱效果，最高提升168%散熱效率。至於長時間掛機(超過60分鐘)，則建議搭配外置「空氣動力風扇7」，自動開啟散熱閥，由扇葉將外部的冷氣流經機背高速引入並直吹手機內部，加上新增屏幕上方冷卻風口，同時為手機表面驅熱。廠方表示最多可使機背降溫25°C、表面降溫8°C，相當誇張！

從最初追求硬件效能，以至針對玩家習慣改良操作體驗，多年來ASUS ROG持續為「電競手機」訂立新標準。隨著手機性能愈來愈強，能夠駕馭3A級遊戲製作，引致midcore(中度核心)MMORPG手遊成玩家主流，對相關掛機玩法的需求更殷切。針對這類高負載手遊長時間閒置遊玩的降溫問題，ASUS上周推出旗艦級ROG Phone 7系列電競手機，透過升級版GameCool 7智能散熱，較上代激增168%降溫效率，結合追加向屏幕表面送風功能的「空氣動力風扇7」，即使像筆電般通宵掛機刷裝，手機仍勝任有餘。

聯乘遊戲專屬操作體驗

ROG Phone 7系列備有標配版與高階Ultimate版本，均採用6.78吋2K解析度Samsung AMOLED挖孔屏，提供165Hz畫面更新率及720Hz觸控反應，並搭載高通Snapdragon 8 Gen 2、最高16GB+512GB儲存、支援65W快充6,000mAh和50MP像素主攝，分別在於標配版機背採用斜切線半透明分割設計，Ultimate版追加機背2吋OLED「ASUS VISION」副屏，容許自訂動畫大玩個性。手機沿用AirTrigger超音波觸控鍵並加入X軸線性馬達，支援玩家不同操作手勢。再者，ASUS還與人氣手機合作推出遊戲專屬的操作體驗，如《王者榮耀》提供虛擬按鍵振動與隱形掛機模式，特別是後者，容許玩家在背景模式下自動執行遊戲，毋須在屏幕常亮待機的情況下掛機，更加慳電。

符合IP54防水防塵，對應Wi-Fi 7的ASUS ROG Phone 7及7 Ultimate，分別售7,998港元起及10,298港元，後者更附有「空氣動力風扇7」；5月11日前選購兼trade舊手機，更可享高達500港元回贈！查詢：3582 4770