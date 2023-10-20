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科技
2023-10-20 04:31:25
日報

前後50MP像素 AI柔光環2.0 vivo V29 專攻人像特寫

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前後50MP像素 AI柔光環2.0 vivo V29 專攻人像特寫

前後50MP像素 AI柔光環2.0 vivo V29 專攻人像特寫

年末傳統消費旺季，手機品牌都會爭相出新作應市。vivo日前發布全新vivo V29輕旗艦5G手機，專攻人像特寫功能，廠方配搭AI柔光環2.0，更強補光效果令玩家更易捕捉每個細節，隨手拍出高畫質人像，再配備50MP超高像素前置鏡頭，配備豐富自拍及人像效果，用來紀錄生活點滴可謂最適合不過。

vivo V29

6.78吋120Hz更新率AMOLED雙曲面屏。

vivo V29

後置鏡頭設有「AI柔光環2.0」，較一般手機閃光燈大9倍發光面積。

AI柔光環2.0
冷暖色溫自動調節

vivo V29 5G最大亮點在於人像拍攝功能，其後置鏡頭設有自家「AI柔光環2.0」，柔光環直徑為15.6毫米，廠方表示較一般手機閃光燈，大9倍發光面積，再輔以4-LED可變色溫柔光環，提供色溫範圍廣闊覆蓋1800K暖光至4500K冷光，兼且亮度比同廠上代手機提升36%，毋須額外補光燈都能拍出美圖。50MP後置主攝部分採用1/1.56吋GN5感光元件加上混合防震，配合「柔光人像系統」，即使夜晚拍攝亦可呈現最佳影像。至於50MP前置鏡頭，擁有92°廣角及f/2.0大光圈，又提供多人自動對焦、人眼自動追焦、夜景人像美顏、超級人像防震等，自拍效果更清晰。

vivo V29

實試晚間拍攝，可見測光表現甚為準確。

輕旗艦硬件規格

vivo V29在硬件上同樣採用頂級配置，包括6.78吋120Hz更新率AMOLED雙曲面屏、搭載S778G和12GB+512GB超大儲存空間組合，還對應內存融合技術3.0，最多借調8GB記憶體。此外，電池容量達4,600mAh兼支援80W快充，續航力強勁，全方位滿足用家需求。售價方面，「星河紫色」及採用螢石AG工藝的「黑色」款的vivo V29，售3,698港元，現已上市。

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