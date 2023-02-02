加州設計品牌 Cleer 登陸香港

Soundwave Audio Limited引入來自美國加州的音響與耳機品牌Cleer，為香港用定帶來三款歐美熱賣產品，包括Scene便攜藍牙喇叭、ARC開放式藍牙耳機以及ALPHA頭戴式ANC降噪藍牙耳機。
Scene便攜藍牙喇叭 滿足工作娛樂需要
Scene便攜藍牙喇叭機身細小，內置兩個48 x 48mm全頻單元，加上兩個金屬低音輻射器，聲音響亮得來，不需要犧牲頻段清晰度，同時擁有澎湃的低頻。整體聲音立體感出色，放在電腦、電視機前足以滿足用家對音樂、電影播放的要求。
Scene 更提供免提通話功能，以及採用DSP降噪，可以清晰地收集來自不同方向的人聲，加入回音消除演算法、環境降噪演算法，不論在家中還是在公司的會議室內，進行會議時一樣可以通話清晰，方便進行視像會議。
Scene採用纖維強化塑鋼製作外殼，輕巧之餘更加堅硬耐用，而且更具光澤感，看起來更高貴。設有鈦金灰及波爾多紅兩色選擇，典雅大方，在工作場合使用亦不失禮。Scene亦適用於不同場合，IPX7防水機身在浴室、廚房都可以大派用場，輕便細小的機身更方便放入手袋背囊，輕鬆外出旅行、露營，任何地方都可帶來豐富立體聲音效。加上擁有比體積相近的藍牙喇叭更長的12小時續航時間，在外使用亦不用為充電而煩惱。
Cleer Scene 產品規格
單元： 48 x 48 mm 全頻單元兩個、金屬低音輻射器兩個
頻率響應：20 – 20,000 Hz
藍牙規格： BT5.0
續航力： 12 小時
電池容量: 2600 mAh
其他功能： 降噪免提通話、 IPX7 防水機身
體積： 218 x 88 x 75 mm
重量： 750g
顏色： 鈦金灰、波爾多紅
建議零售價：$950
ARC開放式藍牙耳機 舒適無比貼身之選
ARC開放式藍牙耳機不會像入耳式耳機般有壓迫感，減少耳內細菌滋生。而且可以讓用家時刻聽到四周圍的聲音，更加安全，配合可旋轉掛耳設計，用家可以方便將耳機調較固定在最佳位置，戴起來穩固而舒適。ARC 內置先進 Qualcomm晶片及第8代cVc技術，配合波束成形技術及雙麥克風收音，可以清晰收集用家話音，同時排除周圍的環境雜音、風噪，通話時對方就可以聽得更清楚。
ARC採用大口徑16.2mm石墨烯震膜動圈單元，有助低音發揮，加上定制 DSP、aptX 高清格式傳輸，即使開放式耳機依然有強勁低音，人聲清新自然。用家亦可下載 Cleer+ App 自定EQ，調較出最合心的音色。此外，ARC有7小時續航力，充電盒更額外提供11小時的電力，並支援快充10分鐘就可以使用 1小時，足夠多數用家一整天的需要。ARC榮獲reddot德國紅點設計大獎及德國iF設計獎，機身設計大方典雅，時尚配色包括淺灰、午夜藍色選擇，上班穿搭、日常生活中使用同樣適合。
Cleer ARC 產品規格
單元： 16.2mm 石墨烯震膜動圈單元
藍牙規格： BT5.0
藍牙協議： SBC 、 aptX
頻率響應：20 – 20,000 Hz
續航力： 7 小時 （耳機） 、 11小時 （充電盒）
其他功能： 雙麥降噪免提通話、Cleer+ App自定EQ、Sleep Timer、支援 Siri / Google Assistant 智能語音助手
支援 App 名稱：Cleer +
重量： 14.5g （每邊耳機）、 102g （耳機連充電盒）
顏色： 淺灰、午夜藍
建議零售價：$1,180
ALPHA 頭戴式藍牙耳機 品牌技術結晶
ALPHA頭戴式藍牙耳機則改良了傳統單元的單一磁鐵結構，Cleer的無鐵單元擁有多層稀土磁鐵及線圈，可以帶來低失真、細節豐富的表現，音色更真摯自然。單元頻寬高達40,000 Hz，ALPHA獲得Hi-Res Audio認證，重現清透自然的細節。
ALPHA更設ANC主動降噪技術，有效消減環境雜音達40 dB，讓用家專注投入音樂世界；在通透模式下亦可清楚聽到四周聲音，方便溝通。透過Cleer+應用程式，可選擇通透模式的程度。在通話方面ALPHA 都有雙麥通話降噪，機身亦為防風噪作特別設計，保持通話清晰。ALPHA 並支援多個先進音效技術，最新 Dirac Virtuo 技術配合一般音樂訊源已經可以重整出多聲道空間音效，只要打開 Cleer+ 應用程式，即可享受360度沉浸式體驗。另外亦支援不同EQ設定，及 aptX Adaptive高規格藍牙傳輸，高音質且極低訊號遲緩，打機、睇戲就更爽快！
ALPHA機身以輕觸式操作，輕鬆控制音量、播放，並設感應器偵測佩戴，在除下/戴上耳機時可自動暫停/播放音樂。耳機更提供35小時續航時數，足夠使用一整天，另特設有快充功能，充10分鐘就可以有4小時電量。即使無電都可以附送的線，以有線方式繼續聽。
Cleer ALPHA 產品規格
單元： 40mm 專利無鐵動圈單元
藍牙規格： BT5.1
藍牙協議： SBC 、 aptX Adaptive
頻率響應：20 – 40,000 Hz（有線）/ 20 – 20,000 Hz（無線）
續航力： 35 小時（支援快充功能）
其他功能： 雙麥降噪免提通話、 DIRAC 空間音效模式
重量： 330g
顏色： 沙礫白、海軍藍
建議零售價：$1,680