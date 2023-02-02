加州設計品牌 Cleer 登陸香港

Scene便攜藍牙喇叭機身細小，內置兩個48 x 48mm全頻單元，加上兩個金屬低音輻射器，聲音響亮得來，不需要犧牲頻段清晰度，同時擁有澎湃的低頻。整體聲音立體感出色，放在電腦、電視機前足以滿足用家對音樂、電影播放的要求。

Scene 更提供免提通話功能，以及採用DSP降噪，可以清晰地收集來自不同方向的人聲，加入回音消除演算法、環境降噪演算法，不論在家中還是在公司的會議室內，進行會議時一樣可以通話清晰，方便進行視像會議。

Scene採用纖維強化塑鋼製作外殼，輕巧之餘更加堅硬耐用，而且更具光澤感，看起來更高貴。設有鈦金灰及波爾多紅兩色選擇，典雅大方，在工作場合使用亦不失禮。Scene亦適用於不同場合，IPX7防水機身在浴室、廚房都可以大派用場，輕便細小的機身更方便放入手袋背囊，輕鬆外出旅行、露營，任何地方都可帶來豐富立體聲音效。加上擁有比體積相近的藍牙喇叭更長的12小時續航時間，在外使用亦不用為充電而煩惱。

Cleer Scene 產 品 規 格

單元： 48 x 48 mm 全頻單元兩個、金屬低音輻射器兩個

頻率響應：20 – 20,000 Hz

藍牙規格： BT5.0

續航力： 12 小時

電池容量: 2600 mAh

其他功能： 降噪免提通話、 IPX7 防水機身

體積： 218 x 88 x 75 mm

重量： 750g

顏色： 鈦金灰、波爾多紅

建議零售價：$950

ARC 開放式藍牙耳機 舒 適 無比貼身之選

ARC開放式藍牙耳機不會像入耳式耳機般有壓迫感，減少耳內細菌滋生。而且可以讓用家時刻聽到四周圍的聲音，更加安全，配合可旋轉掛耳設計，用家可以方便將耳機調較固定在最佳位置，戴起來穩固而舒適。ARC 內置先進 Qualcomm晶片及第8代cVc技術，配合波束成形技術及雙麥克風收音，可以清晰收集用家話音，同時排除周圍的環境雜音、風噪，通話時對方就可以聽得更清楚。