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科技
2023-02-02 17:00:00

加州設計品牌 Cleer 登陸香港

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Soundwave Audio Limited引入來自美國加州的音響與耳機品牌Cleer為香用定帶來三款歐美熱賣產品，包Scene便攜藍牙喇叭ARC開放式藍牙耳機以及ALPHA頭戴式ANC降噪藍牙耳機。

Scene便攜藍牙喇叭 滿工作娛樂需要

Scene便攜藍牙喇叭機身細小，內置兩個48 x 48mm全頻單元，加上兩個金屬低音輻射器，聲音響亮得來，不需要犧牲頻段清晰度，同時擁有澎的低頻。整體聲音立感出色，放在電、電視機前足以滿用家對音、電影播放的要求。

Scene 更提免提通話功能，以及採用DSP降噪可以清晰地收集來自不同方向的人聲，加入回音消除演算法、環境降噪演算法，不論在家中還是在公的會議內，進議時一樣可以通話清晰，方便進行視像會議。

Scene採用纖維強化塑鋼製作外殼，輕巧之餘更加堅硬耐用，而且更具光澤感，看起來更高貴。設有鈦金灰及波爾多紅兩色選擇，典雅大方，在工作場合使用亦不失禮。Scene適用於不同場合，IPX7防水機身在浴、廚都可以大派用場，輕便細小的機身更方便放手袋背，輕外出旅、露，任何地方都可帶來豐富立體聲音效。加上擁有比體積相近的藍牙喇叭更長的12小時續航時間，在外使用亦不用為充電而煩惱。

Cleer Scene

單元 48 x 48 mm 全頻單元兩個金屬低音輻射器兩個
頻率響應：20 – 20,000 Hz
藍牙規格 BT5.0
續航力 12 小時
電池容量: 2600 mAh
其他功能： 降噪免提通話、 IPX7 防水機身
體積 218 x 88 x 75 mm
重量 750g
顏色 鈦金灰、波爾多紅

建議零售價：$950

ARC開放式藍牙耳機 無比貼身之選

ARC開放式藍牙耳機不會像入耳式耳機般有壓感，減少耳內細菌滋生。而可以讓用家時刻聽到四周圍的聲音，更安全，配合可旋轉掛耳設計，用家可以方便將耳機調較固定在最佳位置，戴起來ARC 內置先進 Qualcomm晶片及第8cVc技術配合波束成形技術及雙麥風收音，可以清收集用家話音，同時排除周圍的環雜音、風噪，通話時對方就可以聽得更清楚。

ARC採用大口徑16.2mm石墨烯震膜動圈單元，有助低音發揮，加上定制 DSPaptX 高清格式傳輸，即使開放式耳機依有強勁低音，人聲清新自。用家亦可下載 Cleer+ App 自定EQ，調較出最合心的音色。此外，ARC7小時續航力，充電盒更額外提供11小時的電力，並支援快充10分鐘就可以使用 1小時，足夠多數用家一整天的需要。ARC榮獲reddot德國紅點設計大獎及德iF計獎，機身設大方典雅，時尚配色包淺灰、午夜藍色選，上班穿搭、日常生活中使用同樣適合。

Cleer ARC

單元 16.2mm 石墨烯震膜動圈單元
藍牙規格 BT5.0
藍牙協議： SBC aptX
頻率響應：20 – 20,000 Hz
續航力 7 小時 （耳機） 11小時 （充電盒）
其他功能： 雙麥降噪免提通話、Cleer+ App自定EQSleep Timer支援 Siri / Google Assistant 智能語音助手
支援 App 名稱：Cleer +
重量 14.5g （每邊耳機）、 102g （耳機連充電盒）
顏色 淺灰、午夜藍

建議零售價：$1,180

ALPHA 頭戴式藍牙耳機 結晶

ALPHA頭戴式藍牙耳機則改良了單元的單一磁Cleer的無鐵單元擁有多層稀土磁及線圈，可以帶來低失真、細節豐的表，音色更真自然。單元頻寬高達40,000 HzALPHA獲得Hi-Res Audio認證，重現清透自然的細節。

ALPHAANC主動降噪技，有效消減環境雜音40 dB，讓用家專注投入音樂世界；在通透模式下亦可清聽到四周聲音，方便溝通。透過Cleer+應用程式，可選擇通透模式的程度。在通方面ALPHA 都有雙麥通話降噪，機身亦為防風噪作特別設保持通話清晰ALPHA 支援多個先進音效技術，最新 Dirac Virtuo 技術配合一般音樂訊源已經可以重整出多聲道空間音效，只要打開 Cleer+ 應用程式，即可享受360沉浸式體驗。另外亦支援不同EQ設定，及 aptX Adaptive高規格藍牙傳輸，高音質且極低訊號遲緩，打機、睇戲就更爽快！

ALPHA機身以輕觸式操作，輕鬆控制音量、播放，並設感應器偵測佩戴，在除下/戴上耳機時可自動暫停/播放音樂。耳機更提供35小時續航時數，足夠使用一整天，另特設有快充功能，充10分鐘就可以有4小時電量。即使無電都可以附送的線，以有線方式繼續聽。

Cleer ALPHA

單元 40mm 專利無鐵動圈單元
藍牙規格 BT5.1
藍牙協議： SBC aptX Adaptive
頻率響應：20 – 40,000 Hz（有/ 20 – 20,000 Hz線）
續航力 35 小時（支援快充功能）
其他功能： 雙麥降噪免提通話、 DIRAC 空間音效模式
重量 330g
顏色 沙礫白、海軍藍

建議零售價：$1,680

查詢：2771 8209
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