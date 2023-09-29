勁過超級間諜凳！LG「篋神」StanbyME Go登陸香港

還記得初代LG StandbyME採用移動屏幕設計，雖然入得睡房，出得廚房，但就只限於室內環境使用。近日品牌宣布可攜式無線私人屏幕「篋神」StanbyME Go在港上市，新機將27吋全高清觸控顯示屏和配備Dolby Atmos的20W四聲道喇叭系統，巧妙地收納在一個時尚而堅固的旅行箱中，令玩家隨時隨地都可以享受精彩的影音娛樂體驗，比電影《國產凌凌柒》達聞西設計的「超級間諜凳」更加實用！

StanbyME Go結合了StanbyME的無線屏幕特點和便攜式旅行箱設計，產品沿用上代的27吋觸控屏，這次更專為露營或車中泊愛好者而設計成一個旅行箱，易於攜帶和收納，打開後即可開始操作，關上蓋子就會自動關機，內置電池的設計讓用家毋須任何組裝，就能於無線情況下使用最長3小時。

產品亦經過11項符合美國軍方嚴格MIL-STD-810H:2019標準測試〝包括低壓、高溫、低溫、灰塵及鹽霧，同時提供防止意外摔落、震動同衝擊的保護。旅行箱的設計更巧妙地簡化了遙控器和電源線的空間。除了耐用性和便攜性外，StanbyME Go還具有多功能的調節功能，如順時針旋轉90度以垂直或橫向方式顯示，傾斜度可達90度，其高度也可上下調校18厘米，或者放置為桌面模式提供「最佳視角」，融入不同的生活場景。

售價方面，預載LG webOS智能電視平台、踐應iOS或Android設備，並支援Airplay與屏幕鏡像等功能的StanbyME Go，賣9,980港元，10月3日上市。