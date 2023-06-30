十年磨一劍 微透鏡陣列配搭α9 AI Gen6影像引擎 LG OLED evo Z3登峰造極

不經不覺LG的OLED顯示技術已歷十載，正所謂「十年磨一劍」，如今LG的TV戰線已延伸至超大尺寸電視。最近品牌推出2023 LG OLED evo系列，分別有88吋旗艦級Z3、親民級C3與定位畫廊電視的G3兩款4K TV，全部升級採用第三代OLED面板及微透鏡陣列，還搭載最新α9 AI Gen6晶片，提供更高亮度、色彩準確度和細節。其中攻頂規格的LG OLED evo Z3，更將上述技術應用於Real 8K解析度電視，吸引力大增。
Brightness Booster Max亮度較上代增七成
今年LG OLED evo全線採用自發光4原色OLED顯示與第三代OLED面板，除了改良屏幕結構提升耐用及亮度外，Z3及G3系列更率先引入微透鏡陣列技術，於屏幕上加入逾400億微透鏡，令光線更能聚焦至屏幕上；再運用Brightness Booster Max人工智能將亮度大幅提升70%，在廣闊可視角度下均能享受璀璨的視覺體驗。加上運算速度更高效全新α9 AI Gen6影像引擎、AI Picture Pro專業級動態色調配對和智能偵測和細化主體的圖片處理技術，配合AI音效Pro將內置喇叭虛擬成9.1.2空間聲道，並支援WOW Orchestra功能，結合自家Soundbar締造出劇院般的聲畫盛宴。
LG OLED evo Z3增77吋選擇
以往LG OLED evo顯示技術主要應用於4K機種，而今次終於將技術移植至旗艦級8K LG Signature OLED TV Z3系列，除提供88吋超大尺寸外，更首次引入77吋Gallery Design。而且配備座地架的88吋則宛如傲然矗立的精致家具，在新面板和顯示技術下，將4原色8K超精細解像度發揮得淋漓盡致。值得一提，全系列均支援HDMI 2.1規格，對機迷來說能對應0.1毫秒反應速度、兼容NVIDIA G-Sync和AMD FreeSync Premium與VRR可變更新率，如啟動Game Optimizer更可改善遊戲環境！售價方面，LG OLED evo Z3系列售159,980港元起；G3系列4K畫廊電視售29,980港元起；C3系列4K電視僅14,980港元起，即日上市。查詢：3543 7777