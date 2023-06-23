千呎必備 Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde 淨化氣流10米吹送 56分貝寧靜體驗

Dyson吸塵、空清二連發！品牌繼上周在港推出濕拖吸塵機後，日前再為大家帶來針對酒店、辦公室和公寓等大面積室內環境，能夠將潔淨空氣吹送遠達逾10米、寧靜淨化1,000平方呎寬敞空間的Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde(簡稱Big+Quiet)空氣清新機。新機採用創新錐形氣流聚合技術，吹送氣流量倍增，適合商業應用。

有別於Dyson其他無扇葉空清機的模樣，Big+Quiet改用圓柱摩打桶機座配搭碟形送風設計。其錐形氣流聚合技術透過康達效應，從摩打桶內兩股淨化氣流旋轉抽出，並匯聚至碟形平滑表面，形成強勁而集中的氣流，提供垂直、25°或50° 三種吹送角度。廠方經測試，其射程能遠達逾10米，而且跟品牌現有的空清機型號相比，新機能吹送出逾倍氣流。產品還內置「自然風模式」，通過控制單股氣流上下擺動的動態，從而模仿自然微風的舒適效果。

亥姆霍茲共振腔消音

過濾二氧化氮與甲醛

要做到遠程吹送強勁氣流，那麼機身運作的噪音一定更嘈吵？非也！事關此機採用寬頻亥姆霍茲共振腔消音原理，當聲波沿着氣流路徑從聲源(壓縮器)傳輸時，它能捕捉聲能，並抑制低頻噪音。加上廠方特製迷宮式密封系統，透過延長氣流路徑來減少空氣中的能量及再循環空氣中潛存的嘈雜旋渦；配合將摩打震動與機身隔離來進一步改善運作噪音。廠方稱即使風力全開的情況下，聲音僅56分貝，音量等同面對面正常聲浪談話一樣。如果安裝在辦公環境，放心不會影響員工工作。

再者此機內置三重全密封過濾系統，包括耐用期長達5年，可捕捉99.95%污染微粒，包括微細至0.1微米的灰塵和致敏的HEPA H13濾網、可捕捉多3倍二氧化氮的新富鉀碳濾網，以及毋須更換、能夠將甲醛分子分解成微量的水和二氧化碳的Dyson催化濾網，為潔淨空氣把關；配合《MyDyson》app實時監測環境空氣質素水平。值得一提，此機還首設二氧化碳感測器，當發現含量高出建議水平，立即匯報用家啟動通風換氣。

售價方面，具備亮銀色及普魯士藍、僅提供Dyson催化濾網的Big+Quiet BP03，售7,880港元；普魯士藍及金色的全功能Big+Quiet BP04，則售8,180港元，現已上市。

網址：https://www.dyson.hk/zh-HK