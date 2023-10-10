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科技
2023-10-10 13:00:00

即影即有丨唔洗食樹皮 買Leica SOFORT 2 3.3K無痛入手

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即影即有丨唔洗食樹皮 買Leica SOFORT 2 3.3K無痛入手

即影即有丨唔洗食樹皮 買Leica SOFORT 2 3.3K無痛入手

貴為影友潮物的Leica相機，並非人人可以買得起，即使將成副身家購置沖喜，未到月底都要窮到「食樹皮」...

各位唔使愁！事關Leica新鮮推出一款僅賣3K開外的「即影即有」相機Leica SOFORT 2。產品備有黑、白、紅3色選擇，外觀設計簡約時尚，又採用與Leica相機相同的功能表和按鍵布局，操作易於上手。相機備有獨立設計快門鍵的自拍模式、廣角焦段的風景模式、10厘米特寫微距模式，以及10種濾鏡和10種菲林效果，用法豐富。除了用來影相之外，此機亦可挑選圖片進行列印，只要連接《Leica FOTOS》app，將手機相片或其他Leica相機拍攝的相片預先儲存在Leica Gallery中，即可使用新功能列印；又或者用app將相片檔案傳送至SOFORT 2進行即時列印。只需拉動相機上的手動列印杆，等待數秒，一張Instax Mini格式的相片即列印完成。Leica還提供暖白邊框和金色邊框兩款獨家相紙，以供影友選擇。

隨Leica SOFORT 2登場，還有各式配件可供選擇，如木質相框、腕帶、背帶、相機套和腰包等，入型入格。Leica SOFORT 2售3,300港元，現已上市。

查詢：2385 0118

備有黑、白、紅三色選擇。 新機性價比高，可謂城中人氣潮物。 相機操作簡單，容易上手。
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