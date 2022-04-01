可持續發展丨Pure Storage發表首份企業ESG報告 指FlashArray儲存系統可減80%碳排放

於多雲環境下提供儲存即服務的Pure Storage，日前發表首份企業ESG (環境、社會與治理) 報告，指出Pure Storage的儲存方案為企業可持續發展作出正面貢獻，部署相關產品的數據中心也能顯著減少碳排放量，為全球打造未來更美好的遠景。

建構可持續發展的技術基礎架構，是延緩全球暖化、減少氣候變化導致嚴重後果的必要方法。在該份ESG報告中，Pure針對旗下產品進行了一次生命周期評估，尤其是FlashArray產品；發現相較於使用其他同類型產品的企業客戶，Pure的客戶可減少高達80%的直接碳排放量。除了節約能源及減少碳排放外，Pure Storage更擁有獨一Evergreen架構及Pure-as-a-Service來提升環保效益，大幅減少電子廢棄物、延長設備服務年期、降低儲存使用率不足的情況。官方稱於6年前購買Pure儲存陣列的客戶，現時仍有97%還在使用中，足證環保說法。

報告中Pure也設定多項目標來減少碳足跡，針對其營運及產品的使用階段，以符合業內《範疇一、範疇二、範疇三排放》(Scope 1, 2, 3 emissions) 的目標並取得進展，包括以下3項：