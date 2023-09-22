向經典銘機致敬 全片幅無反 Nikon Z f復古風藏珍

潮流興懷舊，菲林相機無論操作手感還是影像質素，都予人一種難以言喻的味道。前日Nikon舉行新品發布會，正好為各位影友帶來復古風全片幅無反相機Nikon Z f。稍為有點資歷的朋友更會發現，此機身影正好向品牌1982年的經典作Nikon FM2致敬，兼結合2021年出品Nikon Z fc的操作體驗，配合靛藍、棕褐、波爾多紅、日落橙、苔綠與石灰6種配色選擇，加上具備24.5MP像素CMOS、5軸防手震、14fps連拍與4K@60fps攝錄，裡裡外外均令人愛不釋手。

黃銅製撥盤 鎂金屬墜手握感 驟眼看Nikon Z f的外觀設計結合經典銘機FM2的歷史味道，體積又跟APS-C相機Z fc大同小異，然而此機採用鎂金屬炮製，淨機身重約710克，的確會稍為墜手，此外跟Z fc相若的按鍵布局，機頂右側的撥盤特別以黃銅製作，整體操作更有feel！雖然Z f用上Z fc類似的機身，但內裡卻是全片幅無反規格，採用24.5MP像素CMOS和內置EXPEED 7影像處理引擎，支援8級5軸防手震和最高每秒14張連拍，更新增支援手動模式下識別主體功能，相當適合喜好手動操作且低光環境下拍攝的影友。再者，新機還可通過Pixel Shift輸出最高96MP萬像素相片，感光能力更較坊間不少全片幅相機為高，可達ISO 64000，相當不俗。



Nikon Z fc備有靛藍、棕褐、波爾多紅、日落橙、苔綠與石灰6種壓紋皮革款式選擇。