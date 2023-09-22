向經典銘機致敬 全片幅無反 Nikon Z f復古風藏珍

潮流興懷舊，菲林相機無論操作手感還是影像質素，都予人一種難以言喻的味道。前日Nikon舉行新品發布會，正好為各位影友帶來復古風全片幅無反相機Nikon Z f。稍為有點資歷的朋友更會發現，此機身影正好向品牌1982年的經典作Nikon FM2致敬，兼結合2021年出品Nikon Z fc的操作體驗，配合靛藍、棕褐、波爾多紅、日落橙、苔綠與石灰6種配色選擇，加上具備24.5MP像素CMOS、5軸防手震、14fps連拍與4K@60fps攝錄，裡裡外外均令人愛不釋手。
黃銅製撥盤 鎂金屬墜手握感
驟眼看Nikon Z f的外觀設計結合經典銘機FM2的歷史味道，體積又跟APS-C相機Z fc大同小異，然而此機採用鎂金屬炮製，淨機身重約710克，的確會稍為墜手，此外跟Z fc相若的按鍵布局，機頂右側的撥盤特別以黃銅製作，整體操作更有feel！雖然Z f用上Z fc類似的機身，但內裡卻是全片幅無反規格，採用24.5MP像素CMOS和內置EXPEED 7影像處理引擎，支援8級5軸防手震和最高每秒14張連拍，更新增支援手動模式下識別主體功能，相當適合喜好手動操作且低光環境下拍攝的影友。再者，新機還可通過Pixel Shift輸出最高96MP萬像素相片，感光能力更較坊間不少全片幅相機為高，可達ISO 64000，相當不俗。
專用單色選擇器 一撥進入黑白世界
攝錄方面，此機在DX影像模式下最高可拍4K@60fps影片，最長錄製125分鐘片段；如改用4K@30fps拍攝，更能用盡全片幅性能，以6K畫質超取樣至4K輸出，相機也支援H.265 10-bit、N-Log和HLG記錄功能，功能可算全面。操控方面，此機也是系列首款具備touchFN的機種，影友可在EVF篤芒輕鬆調整設定，如移動對焦點、切換眼睛、取景網格等選項，協助掌握全局。再者，Nikon Z f還獨有專用單色選擇器，影友可利用旋鈕快速切換至黑白拍攝，更提供平調及深色調單色模式，帶來前所未有的復古攝影體驗。售價方面，Nikon Z f淨機身售約2,000美元(約15,646港元)，10月中旬起全球陸續上市，香港行貨詳情待定。
網址：https://www.nikon.com.hk/zh/mirrorless-z-f