商務必備丨Logitech MX Master 3S無線滑鼠及MX Mechanical無線機械鍵盤

混合辦公愈趨普及，為此Logitech宣布推出升級版MX Master 3S無線智能滑鼠，以及MX Mechanical無線機械鍵盤共兩款MX高階商務系列。前者為首款靜音的MX高階商務滑鼠，DPI精準度倍增至8,000和加入電磁滾輪，還推出珍珠白新色設計；後者為MX高階商務系列首款機械鍵盤，矮軸加上短鍵程設計，提供快速觸發與打字回饋手感，其靜音設計令流動工作不會影響他人。

MX Master 3S 無線智能滑鼠

升級版MX Master 3S的靜音設計，較前作MX Master 3大幅減低九成點擊聲音，而DPI從原先的4,000大幅提升至8,000，追蹤更快且更加精準，再配備MagSpeed電磁滾輪令尋找資料更效率；還可透過《Options+》設定側邊按鍵，提升滑鼠操作方便性。再者TYPE-C快速充電設計，充滿可用70天，快充一分鐘已能用3小時，靈活機動。雙模式連線與多裝置間跨平台多工使用，在各種環境下靈活運用，工作效率加倍；其人體工學設計使手掌能夠完美貼合，更符合久握需求。

MX Mechanical 無線機械鍵盤

至於MX Mechanical高階無線機械鍵盤，為Logitech MX系列首款機械式鍵盤，矮軸軸體搭配短鍵程設計，提供上佳打字回饋，且更安靜。鍵盤備有全尺寸及精簡尺寸兩款選擇，皆為茶軸鍵軸設計，觸感柔和，反饋力道佳，又保有打字時的段落感，再搭配智能背光功能及雙模式連線、多裝置間跨平台多工使用，可以在各種環境下靈活運用，增加工作效率。

售價方面，MX Master 3S高階無線智能滑鼠售999港元；MX Mechanical高階無線機械鍵盤，全尺寸和精簡尺寸分別售1,499港元及1,399港元，7月11日上市。官方下周一提供早鳥預售優惠，除了單購可減100港元外，購買MX Master 3S可獲贈MX Palm Rest高級手托乙個(價值169港元)，購買MX Mechanical任何型號則送Belkin USB充電及防雷保護拖板乙套(價值219港元)，數量有限，送完即止。

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