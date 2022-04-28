在家工作慎防網絡攻擊 中小企應使用VPN保障網絡安全

新冠疫情下，在家工作（Work from Home）已成新常態，同時讓網絡犯罪分子有機可乘，透過網絡攻擊入侵遠程業務並盜取企業的重要數據。使用VPN是保障企業免受網絡攻擊的方法之一，以下將解釋什麼是VPN，以及中小企應該使用VPN的原因。
什麼是VPN？
虛擬專用網絡（Virtual Private Network，VPN）是透過加密數據及提供專用網絡（即使是公共Wi-Fi亦可），為你提供安全的連線及私隱的工具，VPN可以隱藏及更改你的IP地址，讓你在互聯網上的活動變得無法追蹤。企業VPN更配備比安全網絡更高私隱的功能。
為什麼中小企要使用VPN？
疫情下不少企業允許員工在家工作減低感染風險，惟員工無意間在連接不安全網絡的情況下工作，為網絡犯罪份子提供機會。在不安全網絡下瀏覽互聯網或進行交易，很容易將自己的數據暴露給黑客。他們會利用這些漏洞，將不同類型病毒植入你的系統。
病毒一旦控制你的系統，黑客就可以提取、破壞、操控或刪除系統上任何數據，讓你和你的業務造成損失。
中小企使用Nord VPN有哪些好處？
使用VPN供應商如：NordVPN可保障你的網絡安全，讓業務免受黑客攻擊。以下是使用VPN的幾個好處：
網絡安全
確保網絡安全對你的業務至為重要。假設你連接未受保護的公共Wi-Fi，黑客或透過網絡爬蟲（web crawling）取得數據，甚至竊取、破壞或刪除你的系統。
使用VPN可讓你的員工免受以上困擾，當連接VPN時會啟動隧道協議，將你發送每一位元的數據加密，當已授權的接收者收到數據後將其解密，確保數據傳送過程中不會被黑客攔截或使用。
存取控制
當使用一定流量後，你的ISP（網絡供應商）或會開始限制你的數據用量，網速變慢影響工作進度，無疑浪費時間和資源。
VPN可以隱藏你的數據使用量，繞過ISP的頻寬限制。此舉對在外工作且使用有限數據計劃的員工而言十分有用，讓你可以免受網絡間謀活動及減低網速影響。
網絡私隱
VPN為你的網絡和目的地之間建立一條數據隧道，這條隧道為數據提供高度安全屏障，阻隔惡意入侵者。
此外，可以讓你的每位員工擁有網絡自由，他們可在任何地方工作、連接任何網絡、訪問任何網站，亦不必擔心留下數碼足跡。
價格便宜
坊間的網絡安全解決方案成本高昂，正是很多大型企業自行建立VPN的原因。市面上有很多中小型企業可負擔的VPN服務，包括月費及年費計劃並提供優惠，企業可以享用相同級別的私隱及安全性。
下載適用於 iPhone 和 Android 手機的NordVPN。