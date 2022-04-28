在家工作慎防網絡攻擊 中小企應使用VPN保障網絡安全

新冠疫情下，在家工作（Work from Home）已成新常態，同時讓網絡犯罪分子有機可乘，透過網絡攻擊入侵遠程業務並盜取企業的重要數據。使用VPN是保障企業免受網絡攻擊的方法之一，以下將解釋什麼是VPN，以及中小企應該使用VPN的原因。

什麼是VPN？

虛擬專用網絡（Virtual Private Network，VPN）是透過加密數據及提供專用網絡（即使是公共Wi-Fi亦可），為你提供安全的連線及私隱的工具，VPN可以隱藏及更改你的IP地址，讓你在互聯網上的活動變得無法追蹤。企業VPN更配備比安全網絡更高私隱的功能。

為什麼中小企要使用VPN？

疫情下不少企業允許員工在家工作減低感染風險，惟員工無意間在連接不安全網絡的情況下工作，為網絡犯罪份子提供機會。在不安全網絡下瀏覽互聯網或進行交易，很容易將自己的數據暴露給黑客。他們會利用這些漏洞，將不同類型病毒植入你的系統。

病毒一旦控制你的系統，黑客就可以提取、破壞、操控或刪除系統上任何數據，讓你和你的業務造成損失。