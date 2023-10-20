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科技
2023-10-20 18:25:00

地圖app丨Apple在香港推出全新「地圖」app 加入3D地標及「環視四周」等豐富功能

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地圖app丨Apple在香港推出全新「地圖」app 加入3D地標及「環視四周」等豐富功能

地圖app丨Apple在香港推出全新「地圖」app 加入3D地標及「環視四周」等豐富功能

Apple宣布即日起在香港推出嶄新「地圖」app。全新設計介面提供更準確的導航功能，以及更全面的道路、建築物、公園、機場和商場等顯示圖，甚至以3D地標呈現香港著名景點。讓本地和海外用戶，在規劃任何行程的路線時更輕鬆愉快。

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地圖app新增「自然語言指引」、「行車線指引」及「報告事件」等功能。 「環視四周」功能以高解像度3D影像提供互動式街道圖，用戶可使用此功能作虛擬探索。 地圖app顯示中環八號碼頭的3D地標。

更細緻的導航及通知功能

全新香港「地圖」app為導航加入更豐富元素，首先Siri的「自然語言指引」會採用更自然、更易於明白遵循的語音指示，例如「在下一個交通燈處，轉左」。另外「行車線指引」則於轉彎或駛入高架路段前，預先指導駕駛人士駛入正確的行車線，避免轉錯彎或走錯路的情況。「多中途站路線」容許用家預先規劃多達15個目的地，當準備出發之時，路線會自動從Mac同步至iPhone。如對方遇上嚴重延誤，「地圖」app 會隨即更新及通知預計抵達時間。至於乘搭公共交通工具人士，可以更輕鬆地搜尋附近車站，並標記路線喜好。當即將到達落車車站時，乘客亦會收到通知。

「環視四周」與「擴增實境步行路線」

新「地圖」app還加入「環視四周」功能，系統以高解像度的3D影像提供流暢的互動式街道圖。 又有擴增實境的逐步步行路線(AR Walking Directions)，協助用家在不熟悉的環境中尋覓方向。現在用戶只要舉起iPhone即可掃描周遭建築物，「地圖」app即會顯示易於遵循的方向，方便用戶在實境中查看。

有關使用「地圖」app的潛在安全私隱問題，Apple表示用戶毋須登入即可使用「地圖」app的豐富功能。而使用「地圖」app所收集的任何數據資料(包括搜尋關鍵字、導航路線和路面資訊等)，均以隨機識別碼聯繫，兼會定期重設，以防將伺服器上儲存的搜尋和位置資料連接至可識別的用戶。再者，如果用戶搜尋地點時，「地圖」app 會以「模糊化」程序(Fuzzing)隱藏用戶傳送至Apple伺服器的位置資訊。系統亦會在24小時內，將原來的確實搜尋位置，轉化成較空泛的資料。

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