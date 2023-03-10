型爆點陣「達」！電競怪獸ASUS ROG Zephyrus M16

話說剛上架嘅《臥龍：蒼天隕落》，畫面靚，斬殺爽快，可惜小編部gaming laptop性能唔夠力，玩得唔流暢！好在ASUS推出2023年版ROG Zephyrus M16 (GU604)及G14 (GA402)電競筆電，日前仲搵嚟打機界KOL「達哥」與前電競戰隊PandaCute成員Naki打《芒亨Rise》試機。達哥仲專登於外殼自訂「達」字點陣圖，霸氣外露！

最強ROG Nebula HDR屏幕

新登場16吋Zephyrus M16 (GU604)及14吋G14 (GA402)兩款ROG電競筆電，均配備自家「ROG Nebula HDR」屏幕，其2K解析度16:10闊比例，採用Mini LED技術並提供165Hz或240Hz兩種更新率和3毫秒反應時間。屏幕亮度高達1,100nits、100% DCI-P3廣色域、高達1,024個調光區與100,000 : 1對比度，令遊戲各種畫面細節更鮮明地呈現眼前。

