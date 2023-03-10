型爆點陣「達」！電競怪獸ASUS ROG Zephyrus M16

話說剛上架嘅《臥龍：蒼天隕落》，畫面靚，斬殺爽快，可惜小編部gaming laptop性能唔夠力，玩得唔流暢！好在ASUS推出2023年版ROG Zephyrus M16 (GU604)及G14 (GA402)電競筆電，日前仲搵嚟打機界KOL「達哥」與前電競戰隊PandaCute成員Naki打《芒亨Rise》試機。達哥仲專登於外殼自訂「達」字點陣圖，霸氣外露！
最強ROG Nebula HDR屏幕
新登場16吋Zephyrus M16 (GU604)及14吋G14 (GA402)兩款ROG電競筆電，均配備自家「ROG Nebula HDR」屏幕，其2K解析度16:10闊比例，採用Mini LED技術並提供165Hz或240Hz兩種更新率和3毫秒反應時間。屏幕亮度高達1,100nits、100% DCI-P3廣色域、高達1,024個調光區與100,000 : 1對比度，令遊戲各種畫面細節更鮮明地呈現眼前。
ROG Intelligent Cooling環狀出風
要暢玩3A大作，強勁且可靠的機身降溫必不可少。兩款筆電均配備「ROG Intelligent Cooling」散熱系統，獨家採用先進Thermal Grizzly Conductonaut Extreme液態金屬散熱，較一般的散熱膏更能確保零件穩定發揮；而且全新環狀出風系統、三風扇散熱技術及全尺寸散熱器，進一步促進內部氣流最大化的同時，密集的散熱鰭片有助從內部排出熱能。
AniMe Matrix突顯個人風格
不論16吋Zephyrus M16(GU604)還是14吋G14 (GA402)，均於外殼加入ROG動態編程LED顯示器「AniMe Matrix」，容許玩家自訂文字與圖案以展現個人風格。其餘規格方面，Zephyrus M16最高搭載第13代Intel Core i9-13900H處理器、NVIDIA GeForce RTX 4090獨立顯示和32GB+2TB儲存；Zephyrus G14則改用最高AMD Ryzen 9 7940HS處理器、NVIDIA GeForce RTX 4090獨立顯示和32GB+1TB儲存。售價方面，前者售24,998港元起；後者售14,998港元起，本月底接受預訂。查詢：3582 4770