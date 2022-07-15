大馬女神代言 明禎BB：小米12 Lite 影封面都夠照

「大馬女神」林明禎「老是常出現」密密接job，最近更擔任輕旗艦手機小米12 Lite代言。對於點影都咁甜美嘅明禎BB來說，她最喜歡小米12 Lite的攝影性能，除具備「億級」主鏡令成像愈細膩外，就連前置鏡頭也採用三星ISOCELL GN2元件，捕捉自拍細節。難怪女神大讚手機前後鏡足夠影封面級美照啦！

少女風漸變色系

小米12 Lite主打年輕用家市場，提供質感黑、輕亮綠與輕亮粉3款可供選擇，機身採用一體化平邊框架結構，機背至框架部分採用啞光色漸變的一致設計，淨重173克、厚度僅7.29毫米，適合各位「小資女」放入小手袋攜帶。手機規格輕旗艦，6.55吋FHD+ AMOLED挖孔屏支援120Hz畫面更新與240Hz觸控反應，內置高通S778G 5G晶片、8GB+256GB儲存，以及支援67W快充、能夠13分鐘叉到五成電量的4,300mAh電池，最啱一眾「大頭蝦」使用。

億級三鏡配置 AI模擬散景

迎合女生拍照打卡熱潮，小米12 Lite的機背三鏡配置，配備10.8MP像素主鏡頭、8MP像素超廣角和2MP像素微距鏡，配合運動追焦及眼球對焦等功能，捕捉可愛時刻。另外，32MP像素前置鏡內置ISOCELL GN2元件和自拍用雙柔光LED補充燈，配合自家AI根據周圍環境及拍攝位置，自動模擬出既自然又夢幻的散景效果。不得不提手機亦內置19種Vlog模式與一系列電影濾鏡及一鍵式AI電影功能，輕鬆拍出文青短片放上社交平台吸like。

售價方面，小米12 Lite售3,299港元，7月19日晚上8點半於官網率先上架。而凡於7月20日起，在小米之家購買新機的首1,000名顧客，更有機會獲贈LANEIGE限量版「NEO Cushion x Artist Novo」或原裝NEO Cushion乙套、LANEIGE 100港元現金券乙張及20分鐘專業修眉服務兌換券乙張的尊享禮遇，送完即止，女生們萬勿錯過！

查詢：3077 3620