娛樂一流丨特設Game Mode Extreme 對應新世代console Panasonic LX900系列4K LED TV

隨著顯示技術愈先進，視界距離已非選購電視的必要條件，因此愈來愈多朋友傾向選購大尺寸電視。Panasonic最近推出LX900系列4K LED TV，備有55吋、65吋及75吋共3款選擇。新系列保留由UHD聯盟與120名荷李活電影導演共同開發的Filmmaker模式，可調校出理想的電影觀看效果，加上自家HCX Pro AI影像引擎，同樣由資深荷李活電影製作人對色彩進行調整，呈現媲美劇院級原色。當然品牌自家的「6原色技術」，於R、G、B(紅、綠、藍)三原色再加C、M、Y(青、洋紅、黃)三輔色，使畫面顯色更準確真實，色彩還原自然，畫面更有質感。

LX900系列還支援多種HDR格式，包括HDR10+ Adaptive、HDR10+及HLG(Hybrid Log Gamma)，配合獨有的Intelligent Sensing功能，因應觀賞環境而自動調校畫面光暗。電視同時支援Dolby Vision，以12bit色深製作母帶，在屏幕上可呈現高達680億顏色，在類近顏色上有更微妙的變化，進一步加強畫面對比，讓影像更逼真細緻。用家還可透過My Home Screen 7.0自訂心水設定。

針對新世代遊戲主機的規格需要，新系列還特設「Game Mode Extreme」，支援多項HDMI2.1功能，包括高幀率(HFR)和可變更新率(VRR)，減少畫面延遲，連同Game Control Board的遊戲設定，於屏幕簡單直接顯示畫質設定，更加方便。不得不提，電視採用android TV系統，預載《Netflix》、《Disney+》等熱門的串流平台，用家隨時投入娛樂世界。

售價方面，Panasonic LX900系列4K LED TV的55吋、65吋及75吋，分別售12,900港元、19,900港元及36,900港元，現已上市。