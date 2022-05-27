媲美R3 支援無裁切4K攝錄 文青向 Canon EOS R7/R10

近年相機出品主打文青拍攝，具備入門售價和媲美旗艦機種的影相性能。就好像Canon日前推出的兩款全新APS-C EOS R系列無反機EOS R7與EOS R10，廠方宣稱新機繼承全片幅無反EOS R3出色的主體辨識及自動對焦追蹤能力，帶來約每秒30張及23張高速連拍與無裁切4K攝錄；配合同時登場RF-S「長短火」鏡頭，創作取材更靈活機動。

源自EOS R3主體辨識及追蹤自動對焦

全新Canon EOS R7與R10標榜採用同廠全片幅無反R3的主體辨識及追蹤自動對焦功能，兩款相機均搭載雙像素CMOS自動對焦II技術，提供高達100%自動對焦覆蓋範圍，並配備EOS iTR AF X自動對焦技術，透過「深度學習」演算法，準確對人物、動物及車輛主體辨識及自動對焦追蹤，只需以單點自動對焦或區域自動對焦「抓住」主體一部分，相機便能決定最佳追蹤位置及進行主體偵測及追蹤。另外主體自動對焦追蹤亦可以在自動對焦或連續拍攝期間開啟或關閉，而全新彈性區域自動對焦，容許影友自訂自動對焦範圍，增加創作可能性。

EOS R7：5軸8級防震

EOS R10：數碼鏡頭優化

今次EOS R7與R10均為輕巧便攜的4K攝錄相機，兩者均採用新研發APS-C CMOS與高速DIGIC X影像引擎，分別在於前者為32.5MP像素，支援每秒30張連拍；後者則是24.2MP像素及每秒23張連拍。R7內置5軸8級機身防震，也提供「自動水平校正」功能，透過機身防震自動修正相機輕微傾斜時相片或短片的水平，還對應無裁切4K UHD 60P及4K UHD 30P(7K超取樣)攝錄，最長6小時連續拍片，適合內容創作者。至於入門機種R10雖沒有機身防震，惟加入「數碼鏡頭優化」功能及「清晰度」設定，方便輸出高質素相片。拍片方面，此機支援高質素無裁切4K UHD 30P(6K超取樣)及有裁切4K UHD 60P短片，只是拍片續航力縮至兩小時。