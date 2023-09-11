學生平板丨12.7吋3K芒 JBL四喇叭 搭載天璣7050 萬能板腦Lenovo Tab P12

開學月各位學生是時候裝備好自己應付學業，如果大家想買一部能夠兼顧學習和娛樂需要的全天候二合一板腦，Lenovo最新推出的Lenovo Tab P12將會是一個不錯的選擇。事關平板具備12.7吋3K高解像度屏幕、JBL認證4喇叭配置、10小時連續使用時間和搭載媲美高通S778G的聯發科天璣7050晶片，規格與性能足以應付文書和娛樂需要。

針對大專生流動應用或高中生於校內使用，Lenovo Tab P12搭載了12.7吋3K解析度60Hz更新率大芒、兩側共提供4個JBL揚聲器支援Dolby Atmos、內置10,200mAh提供最長10小時影片播放的長使用時間，平板也能提供沉浸式的視聽體驗。平板又搭載6納米製程聯發科天璣7050晶片、8GB+256GB儲存，能夠快速流暢地運行。

再者，Lenovo Tab P12還兼容Lenovo Tab Pen Plus(需另購)手寫筆，可與免費《Nebo》和《MyScript Calculator》應用程式配合使用；干板更可充當無線繪圖板與Windows PC相互使用，利用《Lenovo Freestyle》軟件將平板和PC融合操作，發揮多工操作。用家還可通過安裝ThinkPad系列藍牙鍵盤進行多工操作，將屏幕分割，同時運行4個應用程式和最多5個浮動視窗。超寬廣13MP像素前置鏡頭非常適合視像通話和上課使用，加上約615克纖巧機身令攜帶更方便，無論帶入校園或街上使用都輕鬆自如。

售價方面，Lenovo Tab P12售3,299港元，現已上市。