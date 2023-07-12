專業繪圖板丨Xencelabs推出Pen Display 24 符合Pantone SkinTone認證 呈現逼真繪畫體驗

今年3月Xencelabs於三藩市遊戲開發者大會(GDC)上亮相，旗艦級專業繪圖板Pen Display 24，近日行貨終於抵港。這款獲印尼人氣插畫家Kevin Tan、英國平面設計師Dave Clayton等青睞的新品，其屏幕設計跟一般繪圖板與眾不同，可說是專為設計行業而設。

通過Pantone和Pantone SkinTone認證

Pen Display 24採用納米級蝕刻技術，當繪圖筆與屏幕接觸時，可減少眩光，提供自然繪畫體驗；光學貼合技術顯著消除筆尖與光標之間的視覺誤差，屏幕表面加上鍍防指紋塗層，有效減少指紋，令雙手在屏幕上移動時更順滑。23.8吋寬闊屏幕，四周包邊鋼化玻璃的高強度設計，在屏幕右上方備有3個可自定義的LED背光輕觸按鈕，方便用家自行編程快捷配置。 屏幕提供3,840 x 2,160解析度、60Hz刷新率和330尼特亮度，具有99% Adobe RGB和93% DCI-P3色域覆蓋率，並針對Pantone和Pantone SkinTone通過驗證，確保可呈現出專業級顏色的準確性，免卻添置額外的專門顯示器作顏色對比參考。