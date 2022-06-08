小巧機動 經濟實惠 Sony推出3款E接環APS-C廣角鏡頭

Sony進一步擴充E接環APS-C鏡頭陣容，早前宣布推出電動變焦G鏡頭E PZ 10-20mm F4 G(SELP1020G型號)、多功能G鏡頭E 15mm F1.4 G(SEL15F14G型號)，及超廣角鏡頭E 11mm F1.8(SEL11F18型號)，令系列鏡頭增至70款。

首發新鏡頭E PZ 10-20mm F4 G，於APS-C格式備有焦距10至20毫米或相等於35毫米全片幅的15至30毫米焦距，最小自動對焦距離為 0.2米，最大放大率為0.14倍。新鏡較上代輕20%，僅178克，廠方指屬全球最小及最輕巧超廣角恆定f/4.0光圈APS-C電動變焦鏡頭。另外新鏡具備全新電子電動變焦系統，可確保直接、靈敏的控制和可調節的變焦速度，減少相機抖動，為電影和靜止圖像提供精緻視覺表現和操控性。

而E 15mm F1.4 G鏡頭配備相等於35毫米全片幅的22.5毫米焦距，帶來美麗的f/1.4散景和卓越G鏡頭解像度，適合靜止圖像和電影創作。大光圈、超廣角APS-C定焦鏡頭E 11mm F1.8備有相等於35毫米全片幅的16.5毫米焦距，其快速及可靠的自動對焦，加上小巧便攜設計，非常適合在旅途中錄製vlog和拍攝影片。值得一提，此鏡還支援前置濾鏡，這是超廣角鏡頭中經常缺少的功能。

售價方面，E PZ 10-20mm F4 G、E 11mm F1.8及E 15mm F1.4 G鏡頭分別售5,990港元、4,290港元及5,990港元，本月中旬發售。