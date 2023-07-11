小米平板丨Xiaomi Pad 6為公娛而設 3K有找享11吋大芒 8840mAh大電與S870運算

小米宣布推出全新二合一板腦Xiaomi Pad 6，配備11吋WQHD+屏幕、內置S870處理器及8,840mAh大電池，專為隨時隨地工作、學習、休閒娛樂而設。用家更可另購Xiaomi Smart Pen(第二代)和Xiaomi Pad 6藍牙鍵盤，提升生產力。

Xiaomi Pad 6丨7月15日本周六開賣 平板淨售2,999港元

鋁合金一體式設計，配備超薄6.51毫米邊框與490克輕巧的Xiaomi Pad 6，提供迷霧藍、金及石墨灰3色選擇，8GB+256GB單一容量版本。平板採用11吋WQHD+(2,880 X 1,800解析度)屏幕，支援Dolby Vision、99% DCI-P3色域、10.7億種色彩和144Hz畫面更新率，而且四揚聲器設計對應Dolby Atmos，提供優質的視聽娛樂體驗。

產品搭配高通S870處理器和支援33W快充8,840mAh大電池，續航力長達16小時，不論是繁重工作還是休閒娛樂，都能得心應手地持續運作。另外用家還可加購Xiaomi Smart Pen(第二代)及Xiaomi Pad 6藍牙鍵盤來提升生產力。前者長按擷圖按鈕可快速capture畫面；長按書寫按鈕便可打開筆記簿程式，快速切換書寫、繪畫和調色功能。後者更可為用家建立屬於自己的更多捷徑介面，提升使用體驗。

Xiaomi Pad 6售2,999港元；Xiaomi Smart Pen(第二代)及Xiaomi Pad 6鍵盤分別售569港元及599港元，同時也提供相同色調的專屬保護套，各售199港元，全部7月15日上市。