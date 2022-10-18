小米10月AIoT新品登場 升級Xiaomi超輕量無線吸塵器 掃拖機器人S10+及Xiaomi手環7 Pro

Xiaomi超輕量無線吸塵器採用Featherlize羽量化設計，機身僅重1.2公斤，減輕清潔時雙手負擔。雖然機身變輕，但馬達、濾心、過濾組件、電池等各方面仍保持質量；桿體選用碳纖維材質，兼顧高強度、抗衝擊及耐摩擦。吸塵器配備小米自家研發的Atomo高速輕量馬達，以高達21,000Pa，提供最大100AW的吸力瞬間除塵。在高效能之下，還針對機器進行降噪最佳化處理，達到輕聲運轉、高效清潔。新機還配備5種刷頭組合，再搭配便捷的一鍵式單手倒塵設計，以及集塵盒內部全方位毛髮刮除裝置，可將纏繞於金屬濾網上的灰塵及毛髮剔除，高效完成清潔任務免髒手。用家可透過LCD屏幕即時顯示3種吸塵模式及13種異常狀態；如設定一鍵鎖定模式，毋須長按即可持續吸塵。此外，還可智能調節吸力，在自動模式下，集塵盒內部嵌入紅外線懸浮粒子感應器，可智能辨識灰塵量並調節吸塵模式，更有效地平衡吸力，延長續航時間。

Xiaomi 掃拖機器人 S10+

至於升級版Xiaomi掃拖機器人S10+除支援LDS激光導航系統，精準規劃清掃路線外，還配備3D避障功能，即使在昏暗的環境中，也能顯著降低卡住地毯或減少物件碰撞的風險。新機擁有4,000Pa超強吸力，屬於品牌眾多掃拖機器人中，吸力最強；而且採用雙加壓旋轉拖布，模彷人手拖地的方法，清除污漬更加徹底。而在5,200mAh電量加持下，可享2小時超長續航力。Xiaomi掃拖機器人S10+售2,699港元，現已上市，同樣即日至10月23日期間，可享減100港元早鳥優惠。

同場還有平價Xiaomi手環7 Pro，配備1.64吋高清AMOLED屏幕、內置GNSS定位且精準記錄運動數據，而且5ATM防水等級和最長12天電池壽命。Xiaomi手環7 Pro提供逾110種運動模式及支援24小時血氧檢測、心率及睡眠監測，以滿足不同用戶的日常需求。手環售499港元，現已上架。