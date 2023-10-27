小米14價錢規格一覽｜Xiaomi14激窄邊框細Mon方便單手用家、Leica 三鏡頭手機！$4,300有找

小米發佈會，正式推出首配 Snapdragon 8 Gen 3 晶片組的重點手機 Xiaomi 14，其保留低至 3,999 人民幣（約港幣 $4,270）入場價，具備方便單手握持的 6.36 吋屏幕、Leica 影像技術三鏡等強勁功能。
據小米公佈資訊，現時 Xiaomi 14 已在中國內地開放預售、並於下周二（10 月 31 日）正式上市。國行版 Xiaomi 14 具備黑、白、綠及粉紅四色機款選擇，擁有標配 8+256、12+256、16+512 跟頂配 16+1TB 四種儲存配置，售價分別為 3,999 人民幣（約港幣 $4,270）、4,299 人民幣（約港幣 $4,630）、4,599 人民幣（約港幣 $4,920）及 4,999 人民幣（約港幣 $5,340）。
Xiaomi 14配備 Snapdragon 8 Gen 3 旗艦晶片組的 Xiaomi 14，保留招牌 71.5mm 窄機身、配備 6.36 吋四等邊直屏，邊框具 1.61mm 三邊、1.71mm 底框激窄設計，其 C8 面板螢幕擁有 1.5K 解像度、3,000nit 峰值亮度及 LTPO 動態更新率。Xiaomi 14 預載全新 HyperOS，內置 4,610mAh 電池及對應 90W 有線、50W 無線充電等強勁功能。
小米14鏡頭規格
Xiaomi 14攝影方面裝置配備 LEICA Summilux 三鏡，可輸出 46mm 兩倍、75mm 浮動長焦共四焦段。其中主鏡頭用上 1／1.31 吋光影獵人900 超動態感光元件，具達 2.4um 融合大像素、高達 13.5EV 原生動態範圍拍攝，並對應單幀高動態對比抓拍等攝影特效。
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