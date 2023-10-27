小米14價錢規格一覽｜Xiaomi14激窄邊框細Mon方便單手用家、Leica 三鏡頭手機！$4,300有找

小米14價錢規格一覽｜Xiaomi14激窄邊框細Mon方便單手用家、Leica 三鏡頭手機！4 千人民幣有找

小米發佈會，正式推出首配 Snapdragon 8 Gen 3 晶片組的重點手機 Xiaomi 14，其保留低至 3,999 人民幣（約港幣 $4,270）入場價，具備方便單手握持的 6.36 吋屏幕、Leica 影像技術三鏡等強勁功能。

據小米公佈資訊，現時 Xiaomi 14 已在中國內地開放預售、並於下周二（10 月 31 日）正式上市。國行版 Xiaomi 14 具備黑、白、綠及粉紅四色機款選擇，擁有標配 8+256、12+256、16+512 跟頂配 16+1TB 四種儲存配置，售價分別為 3,999 人民幣（約港幣 $4,270）、4,299 人民幣（約港幣 $4,630）、4,599 人民幣（約港幣 $4,920）及 4,999 人民幣（約港幣 $5,340）。

Xiaomi 14配備 Snapdragon 8 Gen 3 旗艦晶片組的 Xiaomi 14，保留招牌 71.5mm 窄機身、配備 6.36 吋四等邊直屏，邊框具 1.61mm 三邊、1.71mm 底框激窄設計，其 C8 面板螢幕擁有 1.5K 解像度、3,000nit 峰值亮度及 LTPO 動態更新率。Xiaomi 14 預載全新 HyperOS，內置 4,610mAh 電池及對應 90W 有線、50W 無線充電等強勁功能。