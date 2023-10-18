小米Xiaomi 14疑似規格配置流出 升級 Leica 三鏡、改用自家 MiOS！

有望成為首配高通 8G3 晶片組的小米 Xiaomi 14 手機，近日除流出疑似渲染圖設計、跟傳聞最快於 10 月 27 日在國內發佈等說法。
小米Xiaomi 14主鏡頭5,000 萬像感光元件
而新近又有微博爆料達人「浪子言科技」，在其微博帳號展示了疑似小米Xiaomi 14 的詳細配置內容，當中提到 Xiaomi 14 可能用上規格更強勁的新一代 Leica 三攝像模組，預載傳聞中自家研發 MiOS 作業系統，及專為女性用家設計的粉紅色機款。
小米Xiaomi 14主打攝影功能部份，據透露 Xiaomi 14 或配備由 3 組 5,000 萬像感光元件構成 Leica 攝像模組，當中主鏡頭將採用 Omnivision OV50H 1／1.28 吋 5,000 萬像感光元件，再配以同具 5,000 萬像輸出的廣角鏡、全焦段「暗光」大光圈長焦拍攝，及保留各項 Leica 攝影特效。
其他傳聞小米 Xiaomi 14 方面，除配備 8G3 晶片組外，畫面或用上華星 C8 材質 6.44 吋 1.5K 解像四等邊窄屏，支援 120Hz 更新率、12bit 色深及達 2,800nit 峰值亮度；電源部份則內置 4,600mAh 電池，內置自家澎湃晶片及支援 90W 有線、50W 無線充電。
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