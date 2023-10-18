熱門搜尋:
培正中學 劉詩昆 以巴衝突 天氣 比利時布魯塞爾槍擊案 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-10-18 07:00:46

小米Xiaomi 14疑似規格配置流出 升級 Leica 三鏡、改用自家 MiOS！

分享：
升級 Leica 三鏡、改用自家 MiOS，疑似 Xiaomi 14 詳細配置流出！

升級 Leica 三鏡、改用自家 MiOS，疑似 Xiaomi 14 詳細配置流出！

有望成為首配高通 8G3 晶片組的小米 Xiaomi 14 手機，近日除流出疑似渲染圖設計、跟傳聞最快於 10 月 27 日在國內發佈等說法。

小米 Xiaomi 14疑似規格配置（浪子言科技微博） 小米 Xiaomi 14疑似規格配置（浪子言科技微博） 小米 Xiaomi 14疑似規格配置（浪子言科技微博）

小米Xiaomi 14主鏡頭5,000 萬像感光元件

而新近又有微博爆料達人「浪子言科技」，在其微博帳號展示了疑似小米Xiaomi 14 的詳細配置內容，當中提到 Xiaomi 14 可能用上規格更強勁的新一代 Leica 三攝像模組，預載傳聞中自家研發 MiOS 作業系統，及專為女性用家設計的粉紅色機款。

小米Xiaomi 14主打攝影功能部份，據透露 Xiaomi 14 或配備由 3 組 5,000 萬像感光元件構成 Leica 攝像模組，當中主鏡頭將採用 Omnivision OV50H 1／1.28 吋 5,000 萬像感光元件，再配以同具 5,000 萬像輸出的廣角鏡、全焦段「暗光」大光圈長焦拍攝，及保留各項 Leica 攝影特效。

小米Xiaomi 14傳聞顏色（微博圖片） 小米Xiaomi 14傳聞顏色（微博圖片）

其他傳聞小米 Xiaomi 14 方面，除配備 8G3 晶片組外，畫面或用上華星 C8 材質 6.44 吋 1.5K 解像四等邊窄屏，支援 120Hz 更新率、12bit 色深及達 2,800nit 峰值亮度；電源部份則內置 4,600mAh 電池，內置自家澎湃晶片及支援 90W 有線、50W 無線充電。

【本文獲Mobile Magazine授權轉載】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受