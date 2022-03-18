就係要快 ASUS雙家居旗艦Router極速登場

ROG Rapture GT-AX6000電競路由器，不僅兼具極致網速，還可連接更多遊戲裝置。

新常態下在家工作或玩樂，路由器router的接收效能愈發重要。ASUS宣布推出兩款家用旗艦級路由器，分別是ROG Rapture GT-AX6000電競router及ASUS ZenWiFi Pro XT12 Mesh Network網狀網絡系統。

先講ROG Rapture GT-AX6000電競router，它搭配最新2.0GHz 64位元Broadcom四核晶片，能提供高達6,000Mbps的無線網速，加上160MHz頻寬、OFDMA及MU-MIMO等技術，能讓WiFi 6在流量密集環境中提升4倍網絡容量和效率。此外，產品還擁有高度靈活的網絡連接埠配置，包括雙2.5Gbps高速連接埠、可聚合WAN與LAN，實現3.5Gbps WAN或2Gbps LAN連線，搭配三段遊戲連網加速、手遊加速功能，能大幅減少延遲、降低ping值，提升連線速率。

至於ASUS ZenWiFi Pro XT12，則採用12串流設計，並搭配最新2.0GHz 64位元Broadcom四核晶片，連線速度達11,000Mbps，麌方稱為目前坊間最快Mesh Network。產品備有自家RangeBoost Plus技術，較上代產品提供高出38%的Wi-Fi總覆蓋範圍，配合8支強大天線，帶來360°的全屋覆蓋網絡，即使是跨樓層或厚牆建築，皆能「零死角」享有順暢的網絡連線。

售價方面，ROG Rapture GT-AX6000售3,999港元；ZenWiFi Pro XT12售7,999港元，現已上市。