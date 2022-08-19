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科技
2022-08-19 14:50:00

居家辦公丨極簡集線 整合音視訊於一身 Logi Dock全功能擴充底座

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Logi Dock具備降噪麥克風與揚聲器。

Logi Dock具備降噪麥克風與揚聲器。

混合辦公已成為新工作型態，更多上班一族及高管人員重視透過設備的升級，來營造舒適簡潔的居家工作空間。為此Logitech推出具有收音擴音功能的Logi Dock全功能擴充底座工作站，改善線上視像會議周邊協作的效率，並於下周一起822至28日，在price.com.hk獨家網上預購，兼且在全線Logitech體驗館同步展示產品，price.com.hk網上預購即送MX Master 3高階無線滑鼠(價值999港元)乙款，限量50套，送完即止。

Logi Dock具備豐富會議整合功能，可連接最多5個USB設備及兩個顯示器，將所有連接線連接至單一設備，同時支援各大視像會議系統(包括Microsoft TeamsGoogle MeetGoogle VoiceZoom)，兼整合OutlookGoogle行事曆，方便一鍵加入會議，或透過聲音及視訊控制按鈕，在會議中快速靜音或開關視像鏡頭，提升辦公舒適效率。產品亦是降噪揚聲器，有效抑制回聲、免持擴音，毋須使用額外的麥克風或耳機即可輕鬆對談。值得一提，Logi Dock更能為電腦充電，皆因透過機身USB-C上行連接埠，可提供高達100W功率，同時安全地為需要85W或更低功率的筆電充電。省卻布置電源轉接器。

售價方面，Logi Dock售3,999港元，8月29日上市。

Logi Dock一體化設計，布置慳位。 內置6個降噪麥克風抑制回聲，可免持擴音，提供身臨其境的立體聲音訊。 網上預購有機會獲贈MX Master 3無線滑鼠乙個。
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