峽谷送風 智能顯示 塔形設計 LG PuriCare AeroTower

踏入7月，天時暑熱，是時候為家居物色新風扇！適逢新一期消費券快將發放，揀番部送風能力強勁的機款，也無可厚非！LG新鮮推出PuriCare AeroTower無扇葉空氣淨化風扇，採用嶄新360°底座圓塔造型，可從各個方向吸入空氣，廠方指機身仿照大自然峽谷的Art Valley設計，能產生類似峽谷壁之間流動的風效，氣流強勁卻能把噪音降至23db，寧靜舒適。

三層過濾 空氣質量顯示

LG PuriCare AeroTower配備單向、廣域及循環3種送風模式，其中後者能淨化空氣。新機採用三層過濾系統，第一層前置濾網可阻隔大顆粒灰塵；HEPA濾網則能過濾99.97%小至0.3微米的懸浮粒子；底層的除臭濾網負責去除異味、霧霾污染和空氣中的化學物質。再者，此機內置智能感應系統，有效感測室內環境中的PM1.0懸浮粒子指數、氣味、温度及濕度等數據並即時顯示，用家能準確了解家居的空氣質量。值得一提，產品對應《LG ThinQ》遙控操作空氣淨化風扇，建構智慧家居。LG PuriCare AeroTower具備樺木白、蒼林綠和星光銀3款顏色選擇，售6,580港元，即日起至6月30日開放預訂。

查詢：3543 7777