嵌入式布局 推動智慧入廚 Siemens家電郭琦琦：看好智能洗碗碟機市場潛力

智能家居大行其道，當中針對上班族、小家庭的智慧入廚配套也愈趨完備。但大家有否留意到，在華人社會的廚房「洗碗碟機」卻並不常見；而事實上大家認為手洗碗碟已成煮食習慣，毋須花費另購一部洗碗碟機。最近Siemens家電旗艦體驗店進駐銅鑼灣，力攻智慧廚房市場。博西華家用電器有限公司常務董事及執行長郭琦琦Chloe表示，疫情改變大眾的衛生觀念。「去年消費者更對智能洗碗碟機的詢問度日增，也不抗拒選購。」她坦言看好智能洗碗碟機的市場潛力，藉體驗店策略給予建議，同時提升顧客的意識。

洗碗碟機：外國達八成滲透率 中國僅佔5%

說起來「洗碗碟機」概念確實源於外國，於十九世紀末由美國女發明家約瑟芬．科克倫(Josephine Cochrane)所發明的，當時是透過搖動手柄轉動瓷器，而水泵裡的沸水噴灑在碗碟上清洗，到1929年，歐洲首部家用電動洗碗碟機面世。時至今日，歐美家庭配備相關家電，其滲透率已高達八成，惟包括香港在內，中國市場僅佔5%，足證大有發展空間；而根據市調機構Allied Market Research的統計，2020年全球洗碗機市場規模為253.7億美元，預計到2030年將達到542.9億美元，復合年增長率高達7.5%。Chloe認同是疫情衍生煮食家電需求和烹飪流程智能化要求的增加，「第一波是多功能煮食用家電的普及，如智能飯煲、智能蒸焗烤爐等，緊接是智能雪櫃，從疫情後期至現在才輪到智能洗碗機。」她又補充，「愈來愈多家庭關注食品安全問題，例如外出用膳時會自備消毒，因此對於考慮添置洗碗碟機，愈會抱持開放態度。」Chloe稱全新Siemens家電旗艦店正好充當體驗、教育與顧問功能，提升消費者對產品的認知。

嵌入式示範 沉浸式體驗

上月中旬開幕的Siemens家電旗艦店，坐落於銅鑼灣，佔地逾3,000呎、兩層店面除集齊品牌旗下所有重點智能家電產品外，又設有多個真實家居廚房布置，不同廚房設計方案連嵌入式廚電組合，為消費者帶來靈感。Chloe續指，「例如前述的智能洗碗碟機，坊間一直誤解要事先過水才能方入機清洗，又以為潔淨過程會浪費大量食水，更將部分消毒碗櫃的功能混為一談，故此我們的駐店顧問會細心講解和示範，務求糾正謬誤。」品牌最新iQ700「智識洗」洗碗機，在相同的洗碗量下用水僅9.5公升，慳水近85%，毋須過水已能去除99.999%病菌及細菌。機身內置7大智能感應器，包括水質、水溫、水流、水量、Zeolith熱沸石溫度、三合一洗碗劑與助乾劑注入感應器，自動偵測碗碟髒污程度來調節最佳清潔劑量、水溫、水量和時間組合。洗碗機還配備業界首個智感AI清洗程序，透過用家意見回饋，智能微調個人化洗滌體驗。「透過《Home Connect》為每次清洗時間、清潔及乾碗程度評分，產品便會因應結果更新清洗程序。此app又提供洗程的耗水及耗電量，未來也會探討為程式追加綠色指標等可視化目標，協助家庭實踐可持續生活。」