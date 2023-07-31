市況不穩 更需投資者關係管理 富途安逸 流量與科技帶動企業洞見

談起富途，大家對「牛牛」耳熟能詳，然而還有針對機構客戶的富途安逸。Andrew簡介，「它為企業及投資機構提供綜合性投資相關服務，如港/美股IPO承銷/分銷、投資者關係管理、大宗交易、股票減持與回購等多元化方案。」他表示環球市況在「新經濟周期」下，可歸納出3大轉變。「首先在股市動盪大環境下，從疫情、地緣政治角力到加息通脹，導致經濟周期波幅更劇烈，且持續時間更短。」其次，就是企業數碼轉型引申投資者接收訊息，以及企業互動模式有所改變，「如流動投顧平台用大數據和金融科技提供分析應用、植入生成式AI等，令散戶更易進入投資市場交易。」Andrew續指現時個人客戶的交投影響力，已改變傳統上過度依靠機構客戶的局面。再者，隨著ESG、綠色經濟、低碳轉型等議題愈趨重要，「加上聯交所要求上市公司披露ESG報告，投資者對企業發放資訊的要求，自然更加提高。」

疫情過後，本地經濟復甦幅度仍不如預期。外圍市況持續不明朗，難免影響投資氣氛。富途安逸合夥人孫月鵬Andrew認為，在金融科技驅使投資市場資訊爆炸的情況下，投資者對上市公司披露內容有更高需求。「借助富途企業號的多元投資者關係(簡稱IR)方案，拉近企業和投資者的距離，提升競爭力。」

IR部門應及早規劃部署

早前富途安逸聯同香港投資者關係協會和中國節能皓信環境顧問，發表《2023年投資者關係研究報告——ESG、新周期與IR優秀實踐研究》報告，富途安逸企業業務執行董事黃海珊Haylie分享道，「在疫後新常態下，上市公司與投資者的溝通方式轉變為日常線上溝通，吸引更多個人投資者參與資本市場，幫助上市公司提升資金流動性。而且針對廣大個人投資者，IR部門要改變舊有單一官方渠道，轉為利用交易互動平台進行高管訪談、私密路演、季度策略會和日常直播等『平台+內容』的運作模式，高效接觸潛在投資者。」她又指出，企業資訊愈趨透明化，IR部門的角色不再是單向傳遞訊息，而是整合線上傳播和線下場景，促進企業與投資者的雙向溝通。Haylie引述報告，「40% IR人員認為線上傳遞企業投資價值將成為常態；投資者也認為如公司能有效披露如『行業地位、核心優勢』(58%)和『未來戰略規劃』(49%)等，更能在逆市提振投資信心。」反映投資者在市場波動環境下，更關注公司的基本營運狀況。

IR部門不了解配合ESG工作

近年ESG投資備受關注，監管機構亦加緊完善相關規條。Haylie表示報告有提到IR部門普遍對ESG有基本認知，「惟65%受訪者並不了解政府或相關機構提供的ESG管理及披露激勵措施和政策，包括香港綠色機構認證的減碳證書、金管局的綠色和可持續金融資助計劃等。」她續說近八成能夠作基本ESG披露，但仍有45%表示缺乏知識開展相關工作，是其主要難題。

富途安逸致力透過「富途企業號」，協助企業從不同IR配套，加強投資者對ESG的關注。Andrew舉例，「去年由富途主辦的牛牛圈第三屆上市公司年度盤點，設置『最受牛友關注上市公司』、『資本市場傳播創新團隊』、『最佳企業價值傳播實踐』及『ESG優秀治理企業』4大類，全面衡量並表揚上市公司在投資者關係領域所取得的傑出成績。」當中「ESG優秀治理企業」，評選準則結合妙盈科技覆蓋全市場的ESG數據庫，再綜合各方表現，遴選出港、美股各10家上市企業。

富途企業號提供全方位投資市場調研服務，平台能精準推送路演、直播等消息予潛在投資者，配合平台動態監察、同行營運即時追蹤等後台洞見，難怪平台愈做愈旺。Andrew總結，「截至今年首季，已有逾1,100間上市公司開通富途企業號，而在疫情期間(2019年第四季至2022年第三季)，入駐企業數目以每季100間左右的規模上升。」觀乎過去，IPO是企業融資的捷徑，然而Andrew認為如今市況已反映IPO非萬能，「只要上市公司重視IR，令資金穩定上揚，細水長流，才是投資市場應有的良性發展。」