建造業議會聯乘業界 啟動「看『建』未來『築』及 生活」推廣計劃

香港建造業昨日宣布啟動業界聯手大型推廣計劃 「看『建』未來 『築』及 生活」。建造業議會在發展局的支持下，聯同業界逾20個專業團體、行業組織及工會，以及大專院校及培訓機構，共同推展是次盛事。透過一系列大型公眾宣傳及教育活動，向普羅大眾推廣建造業的專業形象、發展機會以及對社會建設的貢獻，啟發他們對行業的認知及熱誠，加入行業，一同建設香港未來。

活動當日於九龍灣零碳天地舉行啟動禮，主禮嘉賓包括發展局局長甯漢豪、發展局常任秘書長(工務)劉俊傑工程師、建造業議會主席何安誠工程師及執行總監鄭定寕工程師，以及相關界別的立法會議員包括盧偉國議員、謝偉銓議員、劉國勳議員、龍漢標議員、郭偉强議員、梁子穎議員和周小松議員，加上一眾業界領袖，為計劃主持啟動儀式，同時公布首階段的一連串推廣活動。除了宣布成立「建造業義工隊」及「建造業青年網絡」外，該計劃將透過多元化宣傳平台、為學校而設的STEAM教育及推廣工作，以及社區參與三方面，加深公眾對建造業的了解。宣傳活動包括推出計劃網站(包含建造業活動日誌)(www.constructionhk.org)、為青年人而設的專屬社交媒體、美化工地圍板活動、電視宣傳片、電視資訊娛樂節目、社區裝飾活動等；教育方面，則會舉辦「大師建談 」講座、實地考察及就業講座等予學校參與，並會推出STEAM教育平台，將與建造相關的STEAM知識傳承給下一代，培育更多小小建造專才。