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科技
2022-11-15 19:45:00

建造業議會聯乘業界 啟動「看『建』未來『築』及 生活」推廣計劃

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建造業議會聯乘業界 啟動「看『建』未來『築』及 生活」推廣計劃

建造業議會聯乘業界 啟動「看『建』未來『築』及 生活」推廣計劃

香港建造業昨日宣布啟動業界聯手大型推廣計劃 「看『建』未來　『築』及 生活」。建造業議會在發展局支持下，聯同業界逾20個專業團體、行業組織及工會以及大專院校及培訓機構，共同推展是次盛事。透過一系列大型公眾宣傳及教育活動，普羅大眾推廣建造業專業形象、發展機會以及對社會建設的貢獻，啟發他們對行業的認知及熱誠，加入行業一同建設香港未來。

活動當日於九龍灣零碳天地舉行啟動禮，主禮嘉賓包括發展局局長甯漢豪、發展局常任秘書長(工務)劉俊傑工程師、建造業議會主席何安誠工程師及執行總監鄭定寕工程師，以及相關界別的立法會議員包括盧偉國議員、謝偉銓議員、劉國勳議員、龍漢標議員、郭偉强議員、梁子穎議員和周小松議員，加上一眾業界領袖，為計劃主持啟動儀式，同時首階段的一連串推廣動。除了宣布成立「建造業義工隊」及「建造業青年網絡」外，該計劃將透過多元化宣傳平台、為學校而設的STEAM教育及推廣工作，以及社區參與方面，加深眾對建造業的解。宣傳活動包括推出計劃網站(包含建造業活動日誌)(www.constructionhk.org)為青年人而設的專屬社交媒體、工地圍板活動、電視宣傳片、電視資訊娛樂節目、社區裝飾活動等；教育方面，則會舉辦「大師建談 」講座、實地考察及就業講座等予學校參與，並會推出STEAM教育平台，將與建造相關的STEAM知識傳承給下一代，培育更多小小建造專才

發展局局長甯漢豪致歡迎辭，支持行業合力持續推廣建造業，分享行業廣闊前景，吸引及培育更多優秀人才。 建造業議會主席何安誠工程師在啟動禮宣布正式成立「建造業義工隊」及「建造業青年網絡」。 7位熱愛香港建造業的人才，在啟動禮中分享建造業的吸引之處。 發展局局長甯漢豪女士陪同小學生運用AR及組裝合成建築法練習吊運操作，教學軟件由香港教育科技初創公司提供，推動建造業培訓人才。 發展局局長甯漢豪女士陪同小學生運用AR及組裝合成建築法練習吊運操作，教學軟件由香港教育科技初創公司提供，推動建造業培訓人才。
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