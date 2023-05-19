強50%太陽能充電 40天續航力 軍規級Garmin Instinct 2X Solar

去年Garmin推出Instinct 2 Solar智能運動腕錶，憑藉超強太陽能充電而獲一眾愛好戶外冒險的朋友青睞。今年品牌再下一城增添加強版Instinct 2X Solar，延長續航力至最長40天，同時新增耐衝擊錶殼和另設wargame味濃的「軍事戰術版」，今個夏天陪大家上山下海！

Instinct 2X Solar成就冒險大師

全新Instinct 2X Solar最大亮點，莫過於配備加大1.51吋Garmin Power Glass太陽能充電錶面，產生的電力較前作多出五成，在智慧手錶模式下最長享40天電力，即使啟動GPS模式下亦有60小時續航力。產品更增設50毫米耐衝擊錶殼、防水等級達10 ATM，並通過美國MIL-STD-810軍規標準的耐熱、防撞及抗水測試，還加入內置手電筒功能，照顧夜間冒險者安全。新錶亦加入HRV心率變異狀態功能、VO2 MAX最大攝氧量、腕式心率感測、進階睡眠監測及關注休息與運動平衡的「恢復時間」。系列另設「軍事戰術版」，加入夜視鏡相容性、潛行模式、跳傘模式等特別功能，適合喜好極限運動，超越自我的用家。售價方面，Instinct 2X Solar售3,799港元；軍事戰術版則售4,199港元，現已上市。

