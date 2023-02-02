影帝級2億像素 全面黑夜亮攝 Samsung Galaxy S23 Ultra驚豔全場

慣例在農曆新年過後，將會有一波年度旗艦手機發表應市，而今年也不例外，Samsung於今晨「Galaxy Unpacked 2023」舉辦網上發布會，搶先推出新一代Samsung Galaxy S23系列旗艦級5G手機。今代最大亮點，莫過於Ultra配備2億像素主鏡，能夠拍攝海報級照片；此外全系列機種連自拍鏡均對應黑夜亮攝，還配備特製高通「Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy」，性能自然勝人一籌！

新登場Samsung Galaxy S23系列備有6.1吋S23、6.6吋S23+和6.8吋S23 Ultra，均提供霧光黑、雪慕白、叢林綠與雅淡紫4款啞色選擇。外觀上今次S23系列跟去年S22系列沒大分別，都是劃一取消後置鏡頭外框的簡約設計，S23和S23+均採用120Hz可變更新率AMOLED 2X FHD+挖孔平面屏，至於Ultra則是QHD+ 3K解析度挖孔雙曲面屏，並容許由1至120Hz調校更新率。全系列更首次採用更堅固耐用的Gorilla Glass Victus 2強化玻璃製造面板。大家或會指產品新意欠奉，然而內裡不少組件採用環保物料。如廠方指手機平均用上22%「消費前回收物料」炮製，包括回收鋁、回收玻璃和海洋塑料等，並通過UL ECOLOGO認證，指產品減低對環境的影響，抵讚！

Ultra自帶2億像素主鏡全系列夜攝升級

Galaxy S23系列雖則並無翻天覆地的變化，但針對用家日常應用需要，新機的確下了不少工夫。當中一大亮點莫過於頂級S23 Ultra的四鏡強攝，主鏡用上2億像素f/1.7大光圈Adaptive Pixel主鏡頭，透過像素合成技術呈現更清晰細緻的成像，再配合12MP像素廣角、3倍光學變焦10MP像素人像與10倍光學變焦10MP像素遠攝組成，且雙OIS光學防手震更可靠，由上代支援1.5度防抖至今代的3度傾斜。再者主鏡不會因感光元件變大而凸出，裝嵌工藝高超。

至於S23及S23+的主鏡換成50MP像素及取消10倍變焦10MP遠攝鏡，並且今代全系列機種均配備支援黑夜亮攝的12MP像素f/2.2自拍鏡，夜晚或舞會selfie更美麗動人，加上更強勁ISP雜訊演算技術，仔細分析人像輪廓細節，例如眼鏡女生自拍時，能夠在鏡片呈現景物倒影，相當誇張！此外上代系列好評的Expert RAW專業模式，在今代更發揚光大，除新增多重曝光外，還加入Astrophoto星空攝影。試想像簡單一部S23 Ultra即可拍攝星軌縮時，簡直是旅行必備。值得一提，S23系列的8K攝錄升級至每秒30格，動感一刻完全盡收眼底。