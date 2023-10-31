從ISP轉型至ICT 洞悉市場數碼化趨勢 HGC環電整全IT基建與網絡保安生態圈 一站式解決數碼轉型痛點

中港跨境電商愈趨頻繁，如企業能把握數碼化進程，及時部署IT基建，將保持甚至提升競爭力。適逢上周特首最新一份施政報告提到推動數據跨境流動，促進內地數據在大灣區內跨境安全流動。政府更表示與廣東省探討先行先試方式，便利大灣區內包括金融、醫療等跨境服務發展。HGC環球全域電訊 (「HGC」) 洞悉市場數碼化勢在必行，早著先機結合自家寬頻配套優勢，以及Macroview高威電信豐富的資訊通訊科技經驗，成功令HGC由網絡服務供應商 (「ISP」) ，轉型至業內資訊通訊科技方案 (「ICT」) 專家。 HGC環電集團ICT業務副總裁馮國麟Loren指出，透過和80多個ICT合作夥伴緊密合作，為本港企業整全IT基建與網絡保安生態圈；HGC環電集團商業市場副總裁陳舜強Alex更表示，針對中小企最新推出「HGC數碼辦公室方案」，一站式解決企業數碼轉型的痛點。

企業著重科技部署 忽略數據管理 網際網路在現今企業面對全球化經濟和數碼化進程，擔當著關鍵角色。「無論商業抑或工業，具備安全穩妥的連接能力，資訊能夠接通全世界，是社會最根本的運作基礎。」Loren認為香港已經踏入從「工業4.0」邁進「工業5.0」的跑道上，企業不只積極應用並普及創新科技，還要顧及數碼轉型過程中，探討人機如何協同互動，從而提升營運效率同時節省成本。「各行各業在現今的需求都有所轉變，以BFSI (「Banking, Financial Services and Insurance」) 為例，現時經常提到金融科技、虛擬資產管理、跨境電商、匯款、投資等，其背後目的離不開迎合市場需要，靈活應變，以求提升營運規模。」然而，他認為要達成上述目的，不止要涉獵到廣為之知的5大範疇：物聯網 (「IoT」) 、雲端運算虛擬化、大數據演算及分析、機器學習 (「ML」) 與人工智能 (「AI」) ，更要有一套完善資訊通訊科技方案，令數碼轉型順利完成。「這正正是我們HGC環電集團的使命，為客戶提供一站式ICT方案。」 談到ICT的概念，Loren認為坊間不少企業管理層對此存在誤解，以為在營運流程中積極加入科技了事。他解釋，「以我們為例，一個整全的ICT方案包含3個流程。首先是前期規劃，團隊會先了解企業希望達至甚麼目的，如想建立一套支援跨境支付的網購平台，那就需要甚麼硬件 (「伺服器」) 和軟件 (「庫存系統、支付網關」) 等配套。」接著就是網絡保安層面，根據不同科技應用來部署對應的Cyber Security方案，最後階段則是數據管理及營運部分。「建立俗稱SOC的資訊安全監控中心，有智慧地整合不同保安和數據管理，能夠7x24根據不斷變化的網絡環境，作出有意義且及時的預警。」他坦言企業很多時將資源投放在第二階段的保安部署，卻忽略數據管理和溝通，往往得物無所用，到頭來仍然受到資安威脅，招致損失。

Loren ： HGC 勝在「人機物法環」全照顧 正因如此，Loren指HGC為客戶提供一站式適切服務，由通訊連接，到網絡保安、數據防護與管理，以及雲端基建和託管等，全方位照顧企業需要。「HGC特別在『人機物法環』5個範疇有顯著優勢。『人』方面，我們擁有逾700位ICT人才；『機』我們在中港發展ICT業務已有20多年經驗，提供最認可的ICT服務；『物』是HGC與市場上大部分頂尖ICT合作夥伴合作逾30年，他們均是被Gartner定位為該服務範疇的領導者；『法』是指我們團隊熟悉各地法規，例如中港兩地對資安和數據的不同法則；『環』是指擴充ICT業務同時，我們也重視環境、社會和企業管治 (「ESG」)。」另外，他續指由於HGC熟悉中港兩地，尤其最近於廣州成立粤港澳大灣區總部，特設數字化服務運營中心 (「Digital Service Operations Center, DSOC」)，最近又提供安全存取服務邊緣SASE託管服務，以HGC跨境網絡作為SD-WAN主幹網絡，配合DSOC和雲端虛擬設備，助力企業立足大灣區市場，或內地企業從大灣區步出國際。

數碼轉型是必然方向 Alex ：惟中小企面對 3 大痛點 疫情下企業急速數碼化，意味著面對的資安風險也相應增加。Alex表示本港的網絡安全威脅數字，自2020年起一直增加，有統計指最高曾達一季16,000宗。「而最近亦有新聞關於數碼港及消委會被駭客入侵，當中有高層及求職者的個人資料被外洩，更有被勒索50萬美元的要求。」他認為就連大企業及機構亦無法阻擋網絡攻擊的時候，相信中小企所面對的困境更為艱巨。他深信不少中小企老闆和決策者均明白網絡安全及其他IT議題的重要性，然而離不開3大限制，包括缺乏資金、IT人手不足與企業欠資安認知3大方面。 Alex解釋，「中小企較少投資在IT方面，亦難以一次性投放大量資金增添如防火牆及防毒軟件等網絡安全軟硬件，而普遍這些方案動輒售數萬至十多萬港元，且未包括每年的訂閱費用。」他透露有公司試過不幸被駭客以勒索軟件攻擊，為免公司運作停頓，往往無奈支付贖金而不選擇報警。至於IT人手及認知方面，他指中小企的相關團隊大多只有1至3人，也不會有一名同事專責網絡安全事項，更有不少公司由行政部或人力資源部的同事兼任IT及寬頻事務。「試過有客戶購買了防火牆，卻不知道要每年續約及經常更新，令防火牆形同虛設；亦有公司為節省開支而使用第三方的電郵系統，令公司資料暴露於高網絡保安風險。」