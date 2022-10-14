微軟Surface十周年 二合一板腦 筆電 一體機齊亮相

不經不覺微軟Microsoft的Surface電腦系列經已推出10周年，廠方日前舉行秋季發布會，為用家帶來更新版本Surface Pro 9二合一變形板腦、Surface Laptop 5筆電及AIO一體機Surface Studio 2+。今代Surface系列主要是換上第12代Intel Core處理器、支援Intel Evo規格及加入Thunderbolt 4端子，而香港方面昨日亦隨即宣布下周一預售，同時推出訂機早鳥著數。



Surface Pro 9備有白金、墨黑、寶石藍和森林綠4款選擇。

Surface Pro 9強化手寫體驗 Microsoft Surface系列的招牌菜二合一板腦，今代13吋Surface Pro 9沿用3:2比例120Hz更新率PixelSense觸控屏，以及可任意調整使用角度的機背Kickstand內置支架，新機採用高級鋁製外殼設計，備有白金、墨黑、寶石藍和森林綠4款選擇。板腦下方是視像鏡頭，又配備Omnisonic喇叭、指向性麥克風、增設Thunderbolt 4對應4K輸出和內置個人化G6晶片。廠方指新機可透過觸覺訊號強化手寫體驗，結合《OneNote》新筆跡焦點功能及新《GoodNotes》app，書寫感覺猶如紙筆一樣。規格方面，家用版備有Core i5-1235U及Core i7-1255U兩款選擇、最高32GB+1TB SSD儲存，提供比上代高出五成的效能，以及長達19小時續航力；商用版則換成Core i5-1245U及Core i7-1265U處理器選項，或搭載高通Snapdragon 5G網絡的Microsoft SQ3處理器版本。售價方面，新機售8,688港元起(家用版)及9,388港元起(商務版)，11月11日上架；下周一至11月10日預訂Intel版16GB或以上，更可獲贈黑色專用鍵盤保護蓋(價值1,088港元)。

Surface Laptop 5沿用13.5吋及15吋3:2比例PixelSense屏幕。

Surface Studio 2+換成RTX 3060獨立顯示，增強繪圖效能。

Surface Laptop 5筆電 Studio 2+桌機 同樣精彩 至於Surface Laptop 5筆電則沿用13.5吋及15吋3:2比例PixelSense屏幕，前者提供Core i5-1245U和Core i7-1265U兩種處理器版本，可選白金色(配Alcantara材質鍵盤)，以及琉璃綠、墨黑、砂岩(各配金屬鍵盤)4款時尚款式，最高16GB+512GB SSD儲存；後者僅提供Core i7-1265U、最高32GB+1TB SSD儲存，下周一至10月24日預訂，可獲贈(13.5吋256GB款除外)Surface Arc Mouse及Microsoft 365個人版一年訂閱方案(總值1,089港元)。13.5吋與15吋各賣8,488港元起及10,988港元起，10月25日上市。