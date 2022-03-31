急基層所急 HGC環電撲快測包助抗疫 重燃貧苦學童盼望

本港第五波疫情持續，至今已造成逾180萬名市民染疫，百業蕭條，尤其是基層家庭一旦確診隔離，隨時頓失經濟依靠，手停口停，全家陷入惶恐之中。面對嚴峻環境，HGC環球全域電訊(HGC環電)迅速應對，除宣布多項抗疫措施外，更特別體察貧苦學童需要，早在爆疫初期，HGC環電即張羅大量快速測試包，快速贈予陳校長免費補習天地(補天)，足證HGC環電的幫助不應只停留於物質層面，而是安頓他們的精神需要，轉化對未來的盼望。

HGC環電 ：手停口停是基層家庭噩夢 疫情發展至今已歷兩年多，HGC環電一直心急普羅大眾需要，早在全民撲口罩的時候，即動用原本預留作員工的經費，迅速張羅5萬口罩派發市民。對於今次為補天捐贈快速測試包，HGC環電原來與他們淵源深厚。「早在2018年，HGC環電踏入一周年時，已跟補天攜手合作，向基層學童捐贈免費寬頻服務；我們亦試過邀請補天的受助家庭出席音樂活動，讓他們親歷喜愛歌手的現場演唱。」HGC環電與補天積極回饋社會的理念，透過多次合作活動而深入了解補天的受眾，「故在第五波疫情爆發，市面欠缺快速測試包之時，馬上向他們免費捐贈快測包套裝，緩解基層家庭的燃眉之急。」 Omicron傳播迅速，一人中招隨時牽連其他家庭成員，基層家庭大多收入拮据，「每日開支緊張，快測包很多時是全家使用，構成沉重財務負擔。」而從事飲食或零售業的，更要定時檢測方能上班。「手停口停是許多基層家庭的噩夢，快測套裝變成他們的疫下額外必須品。」故 HGC環電透過補天，以捐贈予弱勢社群，並藉小小的快測包，助基層家庭維持較安穩的環境，毋懼疫情栽培子女。