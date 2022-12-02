恐懼降臨 ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

《暗黑破壞神》(Diablo)系列可謂令一眾機迷廢寢忘餐的燒腦ARPG名作，適逢今年《暗黑破壞神 永生不朽》(Diablo Immortal)多人連線遊戲推出，最近ASUS ROG宣布與暴雪娛樂合作，推出「ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition」特別版電競手機。從特製包裝、手機外觀、軟體主題到周邊配件，都是呼應遊戲世界觀，試問粉絲們又怎能錯過呢？
惡魔大戰 背蓋與主體圖案
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition以玩家在聖休亞瑞與惡魔大軍的恆久戰鬥為靈感，背蓋上熾紅火焰圖案採用特殊塗層處理，隨視角變化能展現不同燃燒亮度，上方標誌以ROG標誌搭配Diablo字眼，氣勢十足；玩家還可自訂Aura RGB呼吸燈效來呈現震撼感。至於手機內建遊戲主題包，備有獨家動態桌布、應用程式圖標及專屬動畫與音效，粉絲必定like爆！硬件方面，此機沿用Pro版規格，搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器、6.78吋165Hz更新率AMOLED屏，提供720Hz觸控採樣率與23毫秒觸控反應時間、16GB+512GB儲存及支援65W快充6,000mAh大電。手機採用「六層散熱設計」智能啟動對應降溫模式，並有自家AirTrigger 6提供三種觸控感應模式，爭勝快人一步！
周邊配件誠意滿滿
除了手機特別設計，就連隨機附上的周邊配件同樣精彩。包括特別紋理設計的「祝福之盾保護殼」與「永生不朽退卡針」，而「法希爾的榮光手電筒」與快充火牛一併放在仿羊皮卷軸的「聖休亞瑞地圖配件袋」內，就連外盒都以遊戲珍貴素材「赫拉迪姆方塊」設計，「世界之石」更變成手機座！值得一提，「法希爾的榮光手電筒」可用於保護殼和配件袋上，尋找隱形墨水留下的神祕發光符號，並藏有網址供玩家領取專屬遊戲虛寶，各位千祈唔好錯過。ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition，售10,298港元，現已上市。查詢：3582 4770