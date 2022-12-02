恐懼降臨 ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

《暗黑破壞神》(Diablo)系列可謂令一眾機迷廢寢忘餐的燒腦ARPG名作，適逢今年《暗黑破壞神 永生不朽》(Diablo Immortal)多人連線遊戲推出，最近ASUS ROG宣布與暴雪娛樂合作，推出「ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition」特別版電競手機。從特製包裝、手機外觀、軟體主題到周邊配件，都是呼應遊戲世界觀，試問粉絲們又怎能錯過呢？

惡魔大戰 背蓋與主體圖案 ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition以玩家在聖休亞瑞與惡魔大軍的恆久戰鬥為靈感，背蓋上熾紅火焰圖案採用特殊塗層處理，隨視角變化能展現不同燃燒亮度，上方標誌以ROG標誌搭配Diablo字眼，氣勢十足；玩家還可自訂Aura RGB呼吸燈效來呈現震撼感。至於手機內建遊戲主題包，備有獨家動態桌布、應用程式圖標及專屬動畫與音效，粉絲必定like爆！硬件方面，此機沿用Pro版規格，搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器、6.78吋165Hz更新率AMOLED屏，提供720Hz觸控採樣率與23毫秒觸控反應時間、16GB+512GB儲存及支援65W快充6,000mAh大電。手機採用「六層散熱設計」智能啟動對應降溫模式，並有自家AirTrigger 6提供三種觸控感應模式，爭勝快人一步！

