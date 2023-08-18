感光變大 裸機防水變深 DJI Osmo Action 4 搶韁！

盛夏揮灑汗水同陽光玩遊戲，記錄難忘一刻，當然要一部action cam啦！DJI趕在對手GoPro下月發表新一代Hero 12前夕，於月初急推Osmo Action 4搶客。比起叫「新作」，產品更似「加強版」，事關新機有八成造工與規格性能，均與上代Action 3大同小異，只是鏡頭感光元件尺寸略為增大、加入D-Log M模式並加強裸機防水能力等，予人誠意不足，「搶韁」的感覺！

前後雙觸控彩芒設計、體積抑或重量，DJI Osmo Action 4均跟上代一樣。

1/1.3吋感光元件 增10-bit D-Log M模式 無論是前後雙觸控彩芒設計、體積抑或重量，DJI Osmo Action 4均跟上代Action 3一模一樣，只有機身表面磨砂質感和正面標誌有所分別。此機最大變動在於鏡頭換成1/1.3吋感光元件(上代為1/1.7吋)，等效像素尺寸達2.4μm，配合f/2.8光圈，能夠拍攝4K@120fps影片和155°廣視角照片，再者感光變大亦改善了低光環境拍攝能力，也支援10-bit D-Log M專業色彩模式，擁有更寬廣的動態範圍，運動攝錄發揮更佳。

18米裸機防水 AI防風噪收音

新作另一個賣點，就是強化裸機防水的能力，由上代的水深16米下潛至18米，同樣另購防水殼實現60米防水使用。針對動態影像的收音問題，此機底部內建隱藏式麥克風，配合內置AI防風噪，即使在大風環境下拍攝，音效依然清晰。此外新機還支援錄製48kHz 16-bit高保真音效以提升影片質量。其餘功能如RockSteady 3.0+超強增穩+、HorizonBalancing地平校正和HorizonSteady地平線增穩也一應俱全，相機的最長續航力也維持160分鐘，49分鐘便可充滿電力，持久度遊刃有餘。