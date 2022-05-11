手遊神兵丨抵過小米12 Pro 首期消費券買攻頂級POCO F4 GT 送《原神》特別版POCO Buds Pro

唔少人會用首期消費券買新手機，如想直接攻頂入手旗艦新機，一般需要補貼些少才行。小米電競品牌POCO新鮮推出POCO F4 GT電競手機，配備高通最強Snapdragon 8 Gen 1、120Hz更新率6.67吋挖孔屏、支援120W HyberCharge的4,700mAh電池與磁動力彈出式遊戲鍵，售價僅4,999港元兼送《原神》特別版POCO Buds Pro真無線耳機，性價比超高。

POCO F4 GT丨磁動力彈出式遊戲鍵 通過150萬次按壓 LiquidCool 3.0液冷 散熱 長期戰保持冷靜

持續手遊爭戰，電競手機的「機身溫度管理」成為關鍵，而POCO F4 GT配備最新LiquidCool 3.0散熱技術，廠方指內置的4,860mm²的雙VC冷卻系統，有效降低運行時元件溫度，確保遊戲期間性能穩定；新機也是品牌首款具備120W HyperCharge快充技術，其4,700mAh電池僅17分鐘即可充滿，讓戰鬥不間斷。針對手遊的觸控操作，此機的6.67吋Dot Display支援120Hz畫面更新率及480Hz觸控反應，橫置手機兩側更加入磁動力彈出式遊戲鍵，廠方宣稱通過150萬次按壓，並於逾百款熱門遊戲中進行測試，確保手感流暢穩定，配合自家CyberEngine的X軸線性馬達，提供超寬頻震動範圍，打機臨場感爆晒燈！

規格方面，POCO F4 GT搭載高通Snapdragon 8 Gen 1、12GB+256GB儲存。而後置三鏡組合備有64MP像素主攝、8MP像素超廣角與2MP像素微距，前置鏡頭亦有20MP像素，相當夠用。新機備有隱士黑、星爵銀和破曉黃3種選擇，售4,999港元，現已上市。