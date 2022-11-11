扭出潮味 Nothing Ear (stick) 焚得勁唔漏音

先後搵嚟「教主」Anson Lo同阿餃、蘇媽@Collar加持演繹，令Nothing成功躋身科技潮牌寶座！品牌繼Nothing Ear (1)及Nothing Phone (1)之後，本月再增添新成員Nothing Ear (stick)半入耳式真無線耳機。新機延續品牌黑白色撞透明殼的富cyber感風格，採用大單元動圈單元兼內置全新Bass Lock防漏音技術，並以唇膏靈感設計充電盒，扭紋開合旋出靚聲！

唇膏充電盒 耳機天線接收更穩

Nothing Ear (stick)延續品牌的簡約DNA，其帶柄半入耳式設計，每邊耳機僅重4.4克，沿用黑白配色搭配透明外殼。為了令娛樂更無間斷，廠方稱相比Ear(1)，Ear(stick)重新設計了天線位置，增加與臉部之間的距離來減少訊號遮擋，令連線配對更穩定。如搭配自家Phone(1)打機時，Ear(stick)更會自動切換至低延遲模式，確保聲畫同步。至於圓筒的骰充電盒以唇膏靈感設計，用家只需旋轉其外層透明殼，即可收納耳機。充電盒提供額外22小時的電量，其快充設計僅10分鐘便可播放2小時，連帶耳機本身7小時續航力，播足一整天也不成問題。

