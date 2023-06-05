拍Vlog神器丨加入18mm超廣角 內置指向性收音 Sony ZV-1 II旅行拍片必備

幾年無去旅行，如今難得出國，當然要拍返夠本啦！Sony最近推出網誌相機ZV-1 II，作為「vlog機神器」ZV-1的正統後繼作。今代Sony ZV-1 II特別換上18-50mm超廣角變焦鏡頭，更適合旅遊vlog「連人帶景」的場合，構圖更完整，更有透視感；此外廠方又特別將換鏡vlog機ZV-1E的三指向性麥克風功能下放至此機上，令收音效果更佳，影片質素高，自然更多人點讚和分享！

Sony ZV-1 II丨18-50mm超廣角變焦 靚人美景盡收眼底

Sony ZV-1 II大致沿襲ZV-1的相機體積和設計，就連機背側翻式屏幕和按鍵布局，均幾乎和初代一樣。反而是機頂的模式切換就由推桿變成按鍵，機側換成USB-C埠，位置取代ZV-1時的3.5mm插孔，而且機底安裝遙距手柄的位置，也不會像初代般容易跟電池揭蓋互相干涉，因此現在ZV-1 II在安裝手柄的情況下，仍可靈活更換電池。

相機沿用1吋20.1MP像素Exmor RS感光元件、BIONZ X影像處理器和動態模式影像穩定技術，但鏡頭終於換成更適合人像特寫攝錄ZEISS Vario-Sonnar T* 18-50mm F1.8-4超廣角變焦鏡頭，相比初代的24mm，新焦段令取景更寬廣，人帶景自拍時亦不會有「斬頭」裁切的問題，加上Clear Image Zoom功能可平滑放大影像，有限地減少失真，令成像輪廓膚色更自然。此外，相機使用與α系列相機相同的高速混合自動對焦系統，用戶能在拍攝期間靈活轉換對焦速度，而自動對焦主體偏移靈敏度能根據主體的移動和環境控制焦點；配合實時眼部追焦，亦可準確地在靜止圖像和影片中的人或動物切換對焦。因此新作可拍4K影片、全高清@120fps影片，甚至以「S&Q模式」拍攝5倍慢鏡或高達60倍的快動作拍攝。

其他拍攝模式方面，此機仍有好評的產品展示模式、一鍵散景開關和面部優先自動對焦與柔膚效果，而創意濾鏡增至10種、還新增Cinematic Vlog設定功能，只需點擊屏幕上的功能圖示，相機便會自動設定CinemaScope高寬比(2.35:1比例)和24fps幀率，以增強電影感；甚至隨時點選5款色調和4個拍攝風格，所有操作均是指掌之間即可完成。

新機的另一賣點，在於從ZV-1E引入「三指向性定向智能麥克風」，當在自動模式下，相機能識別人臉或物件並自動切換內置麥克風的方向(前方或全方位)；在手動模式下，更可選擇前方、後方或全方位以收錄旁白。值得一提，新機兼容GP-VPT2BT無線遙控拍攝手柄(需另購)，也跟初代一樣應用NP-BX1充電池，惟ZV-1 II的續航力仍有待改善，連續拍攝只有45至75分鐘，對於去旅行喜歡「量產」vlog片的朋友，或許需要多買1至2枚備用電池。

Sony ZV-1 II售6,990港元，現已上市。