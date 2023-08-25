拎得起 傳得開 隨時環繞聲 Sony HT-AX7 可攜式影院系統

串流娛樂大行其道，即使窩在家中，唔少人都會機不離手用手機或平板追劇。Sony推出HT-AX7可攜式影院系統，只需將3個喇叭呈三角形圍繞在身邊，再接駁流動裝置，無論身處客廳、睡房甚至廚房，流動睇片都可享有媲美電視影音系統富空間感的沉浸式聲效。

自帶360 Spatial Sound Mapping技術

Sony HT-AX7是一款可組合的藍牙喇叭，主體為橫置方形音箱搭載兩個由X-Balanced Speaker Unit驅動的前置式喇叭，兩側配以被動式震幅器，再於機身上方兩端設計了可拆卸低音喇叭。產品對應360 Spatial Sound Mapping技術，會在前、後和上方創建虛擬喇叭，當主體喇叭放在用家前方，兩隻低音喇叭擺放於用家兩側較後位置來布置「皇帝位」時，便可體驗猶如3D環迴立體聲的感覺。加上自家的上混音演算法，將立體聲轉換為3D環迴立體聲，上混音器會實時分析聲音並重新分配不同音頻區域。即使串流平台播放的只是雙聲道內容，開啟聲場效果亦可模擬空間音效。值得一提，當關掉聲場效果時，3隻喇叭便會改成同步發聲，換句話說，當用家在睇片途中要離開「皇帝位」去洗手間，仍可關閉聲場模式手持低音喇叭繼續無縫播放。真正去到邊，聽到邊！售價方面，續航力長達30小時與支援藍牙5.2連接的Sony HT-AX7，售4,290港元，即日預訂、10月上市。

