掛機神器 大芒大電 2K有找 POCO X5 5G 中階至抵

「又要馬兒好，又要馬兒不吃草。」原來真有其事！所指的是小米旗下POCO昨晚推出全性能中階手機POCO X5 5G，兩千蚊有找已能擁有6.67吋120Hz大芒及33W快充5,000mAh大電。最重要的是針對遊戲體驗，新機內置Game Turbo加入熄芒掛機功能，配合借調RAM技術令手機記憶體可高達13GB。各位玩家從此毋須要吹毛求疵買貴價電競手機，呢部POCO X5 5G性價比剛剛好！
SGS屏幕認證
優於同型對手
作為2023年小米首發中階5G手機，POCO X5 5G配備6.67吋FHD+解析度AMOLED DotDisplay平面屏配Gorilla Glass 3強化玻璃，提供120Hz更新率與240Hz觸控反應。單看牌面，此機大芒支援DCI-P3色域與4,500,000:1對比度，亦支援陽光模式，方便在烈日下仍能清晰觀看，規格看似大同小異。然而新機屏幕還榮獲SGS Eye Care Display護眼屏幕與Seamless Pro Display流暢屏幕認證，此等價位手機能有如此全面的使用保證，著實不錯。
加入屏幕關閉掛機功能
大家都會試過好多手遊掛機都要「芒長開」，除了消耗電量外，亦減低面板壽命。因此今次POCO X5內置提升遊戲體驗的Game Turbo，特別加入屏幕關閉掛機功能，方便玩家在使用掛機升級類遊戲時，熄芒情況下依然保持遊戲運行。其餘功能，還包括容許玩家於遊戲期間拉出小型視窗回覆短訊、記錄遊戲表現的屏幕錄製功能、遊戲內計算NPC重生時間或對手技能冷卻時間等計時器，提升遊戲體驗。其他規格方面，此機搭載高通S695晶片、最高可選8GB+256GB儲存，並內置Dynamic RAM Expansion Technology 3.0技術，最多能從儲存借調5GB於背景運行。至於後置3鏡組合也提供48MP像素主攝，抓拍能力不過不失。符合IP53防水的POCO X5 5G，6GB+128GB與8GB+256GB版本分別售1,999港元及2,199港元，即日至2月16日買機，仲可以即減200港元，換言之毋須2K無痛入手，抵到爆！
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