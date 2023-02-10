掛機神器 大芒大電 2K有找 POCO X5 5G 中階至抵

「又要馬兒好，又要馬兒不吃草。」原來真有其事！所指的是小米旗下POCO昨晚推出全性能中階手機POCO X5 5G，兩千蚊有找已能擁有6.67吋120Hz大芒及33W快充5,000mAh大電。最重要的是針對遊戲體驗，新機內置Game Turbo加入熄芒掛機功能，配合借調RAM技術令手機記憶體可高達13GB。各位玩家從此毋須要吹毛求疵買貴價電競手機，呢部POCO X5 5G性價比剛剛好！

POCO X5 5G的8GB+256GB版本備有藍、黑雙色選擇。

SGS屏幕認證

優於同型對手 作為2023年小米首發中階5G手機，POCO X5 5G配備6.67吋FHD+解析度AMOLED DotDisplay平面屏配Gorilla Glass 3強化玻璃，提供120Hz更新率與240Hz觸控反應。單看牌面，此機大芒支援DCI-P3色域與4,500,000:1對比度，亦支援陽光模式，方便在烈日下仍能清晰觀看，規格看似大同小異。然而新機屏幕還榮獲SGS Eye Care Display護眼屏幕與Seamless Pro Display流暢屏幕認證，此等價位手機能有如此全面的使用保證，著實不錯。