推動創科丨MTR Lab推出Co+Lab Initiative平台 召集初創建立生態圈

港鐵全資子公司MTR Lab宣布推出「Co+Lab Initiative」平台。Co+Lab Initiative為MTR Lab開放全新的戰略平台，旨在召集初創共同合作，共建碳中和智慧社區。

尋求同路人 促進智慧科技創新

Co+lab Initiative專注投資及積極支援MTR Lab焦點範疇領域，而MTR Lab的焦點領域包括：出行(一體化出行服務、新出行模式和鐵路科技)、零售、物業、金融及數據服務、智慧城市科技及可持續發展等，進行創新的早期成長階段企業。同時，平台亦為已於市場初步發展、具備一定資本及資源，於香港及港鐵公司運營的城市擁有或有意拓展業務的公司，提供財務和策略性投資。Co+Lab Initiative將與選定的合作夥伴攜手合作，為其注入新動力、資金、專業知識，並促進它們與港鐵龐大的網絡平台連繫起來。

MTR Lab網站正式開通 本地藝術家以插圖將 「未來城市」形象化

企業現可於MTR Lab網站https://www.mtrlab.com.hk/ 向Co+Lab Initiative項目提交投資方案。為協助企業更形象化地了解MTR Lab對未來城市的想象，網站上有一幅與本地藝術家合作的插圖(如圖)，描繪了公司冀望通過與合作夥伴共建緊密聯繫的碳中和智慧社區的願景。