換色登場丨HONOR Magic5 Pro珊瑚紫新色即日上架

HONOR在今個盛夏為熱賣手機款Magic5 Pro帶來高貴典雅紫色配搭機背素皮設計，神秘又優雅，必定成為女士們的心愛之選！HONOR Magic5 Pro珊瑚紫色已即日正式登場，凡選購更可獲贈多重驚喜禮遇，包括HONOR CHOICE Bluetooth Speaker M1便攜藍牙喇叭(價值259港元)、HONOR CHOICE Earbuds X3真無線藍牙耳機(價值329港元)及HONOR Magic5 Pro原裝手機殼(價值199港元)。咁多嘢送，一於換機迎接今個夏天！

珊瑚紫色款的HONOR Magic5 Pro跟早前上市的標配版擁有相同規格，機背3個50MP像素廣角主攝、潛望式長焦和超廣角主攝，配備自家研發「榮耀鷹眼相機系統」，只要開啓「鷹眼精彩抓拍」功能，用家毋須按下快門，就能基於AI技術自動協助用家捕捉最精彩一刻。規格方面，手機配備6.81吋LTPO四曲面屏幕，峰值亮度更可達1,800nits，兼支持最高2,160Hz高頻PWM調光，是首款獲得德國萊茵TÜV晝夜節律友好認證的電子產品，擁有類自然光護眼技術與助眠顯示等技術。最重要的是，新機在DxOMark屏幕測試排名中，HONOR Magic5 Pro屏幕總分達到了151分，廠方指是目前位列全球排行榜第一。再者，HONOR Magic5 Pro搭載Snapdragon 8 Gen 2、12GB+512GB儲存及內置5,100mAh超大電池。

售價方面，符合IP68防水防塵標準的HONOR Magic5 Pro珊瑚紫色款，依舊售7,299港元，即日上市。