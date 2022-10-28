搭載AI影像識別 8級五軸防震 Sony Alpha 7R V 突破全片幅界限

有云：「士別三日，刮目相看。」若果士別「三載」，那豈不是超乎想像？所講的是，繼上代旗艦級全片幅無反Alpha 7R IV上市3年後，Sony日前終宣布推出續作Alpha 7R V。今代相機雖保留61MP像素感光元件，但就改用強化版BIONZ XR影像處理引擎，並於Alpha系列首次引入AI影像識別晶片，提供最強8級五軸防震及8K超高清攝錄。趁住通關重啟旅遊，係時候升級換架生，「影好西」！

內置深度學習晶片 高速連拍583張壓縮RAW Sony Alpha 7R V沿用跟上代一樣的61MP像素35毫米全片幅背照式Exmor R CMOS元件，但改用升級BIONZ XR影像處理引擎，處理效能快上代8倍，在全自動對焦或自動曝光追蹤功能下，可進行10fps連環快拍的基礎上，更提供高強度實時追蹤、高密度自動對焦系統且快速而廣闊的覆蓋範圍、7fps靜音拍攝，以及大幅強化緩衝能力，高速連拍可達583張壓縮RAW檔，同時提供品牌最強的8級五軸防震的可靠攝力。不得不提，新機首次採用具深度學習的全新AI影像識別晶片，透過估計人體姿勢的詳細信息來顯著提高相機主體識別的準確度，同時充分運用相機解像度；另外AI主體識別的種類也擴展至包括動物、昆蟲和汽車，為影友增加取景選項。

沿用61MP像素全片幅背照式Exmor R CMOS，改用新BIONZ XR影像引擎。

可插兩張CF express TypeA。