搶先開箱！自帶Lenovo LA AI電競晶片 毋須設定 Lenovo Legion Pro 7i將打機效能最大化！

經典遊戲《惡靈古堡4重製版》今日正式上架！令一眾game迷非常期待畫質的提升，想換部好啲嘅電腦打機？近日剛好收到Lenovo最新推出的Legion Pro 7i（16'', Gen 8）電競筆電，此機配備自家Lenovo LA AI電競晶片，官網更宣稱為「全球最強AI調適電競筆電」，到底實際有幾強？今次小編就來實測一下！聽講早鳥仲有額外3個月的Xbox Game Pass和Legion M600無線遊戲滑鼠，想入手的讀者切勿走寶喇！

專為打機而設 3D音效+炫目彩光營造最強打機氣氛 剛開箱，小編就被其黑灰色Cyberpunk的金屬外觀吸引，機頂採用了30%消費後再造聚合物，而機底則由50%回收鋁金屬打造，型格之餘又環保。機身對比其他電競筆電更為纖巧，整體重量為2.8公斤。屏幕前端凸出部分方便用家打開機身，設計相當貼心。

打開機身後，率先見到16吋WQXGA（2560 x 1600）PureSight Gaming display，長寬比達16:10，屏幕佔顯示器表面積的93.6%，四邊窄邊框令屏幕看上去更大，清晰呈現每一個細節，打機睇片效果一流。配備的Legion TrueStrike電競鍵盤手感凹凸分明，LED呼吸燈效果非常吸晴，用家還可以透過Lenovo Legion Spectrum按鍵客制化RGB背光，連同底部的環境燈條，有助營造打機氛圍。大型Mylar Touchpad順滑且靈敏度高，用家可於設定界面設置相關手勢，按個人需要提升工作效能。

此款筆電共有10個插槽：左邊有USB-A 3.2 Gen 1、USB-C 3.2 Gen 2（DisplayPort™ 1.4；140W電力系統）；右邊有耳機／咪高峰複合埠、電子快門開關（可關閉攝像頭，提高私隱度）、USB-A 3.2 Gen 1；機背則有Ethernet（RJ45）、USB-C 3.2 Gen 2（DisplayPort™ 1.4；140W電力系統）、HDMI 2.1、2個USB A 3.2 Gen 1（1個 Always-on 5V2A）和電源輸入埠。充電位處於機背位置，線與線之間不再「打晒大交」，左右兩邊皆有USB-A插槽，方便用家使用不同設備，左邊插外置SSD右邊插滑鼠，再無纏線問題！

喇叭位於兩側靠近機底處，配備Nahimic Audio，界面簡潔易用，用家可根據環境調整音效，有音樂、電影、遊戲等模式供選擇，例如音樂模式低音較強，模擬音響效果，聽感更震撼強烈。用家亦可開啟至智能模式，讓Nahimic根據電腦的使用情況來調整至理想模式，讓用家猶如身歷其境。為配合更高效能，電腦亦同時具備覆蓋CPU和GPU的特大導熱板，配合ColdFront 5.0混合散熱技術，熱氣可從機箱後部及側面的巨大排氣孔排出，TDP總量為235W，讓機身即使長時間運作仍可保持冷卻。小編今次連續實測數小時，用來打機煲劇後摸上手只是微暖，沒有過熱跡象，有別一般筆電打完機就燙手的印象。

Nahimic Audio有不同環境模式供選擇，用家毋須設置過多即可擁有最佳體驗。

三強聯手｜最新第13代Intel處理器加持 自家AI晶片搭載NVIDIA®GeForce RTX™ 4090 GPU 今次Lenovo Legion Pro 7i最大賣點莫過於自家的Lenovo LA AI晶片，新機利用AI改善整體性能，讓遊戲畫面更流暢，同時支援Lenovo AI Engine+，讓機器學習演算法，自動調整系統效能，最大限度地提高每秒幀數（fps），減低跑遊戲時的卡頓感。小編親身試用Lenovo Legion Pro 7i打機，在Xbox Store下載了《狂野飆車9：競速傳奇》，試玩幾回合後覺得畫面精細流暢，尤其在賽車高速行駛時，兩旁的街景建築亦沒有「起格」，畫面追得上速度，不會有卡頓感，感覺更暢快刺激。

此外，Lenovo Legion Pro 7i還配備第13代Intel®Core™ i9-13900HX處理器，時脈最高可達5.40GHz，顯示卡最高搭載NVIDIA®GeForce RTX™ 4080筆記簿型電腦GPU，配合顯示屏可變更新率240Hz、500 nits高亮度、支援VESA DisplayHDR™400、Dolby Vision®及NVIDIA®G-SYNC™，顯示卡最高TGP達175W，規格相當強勁。小編試玩另一隻PC game《CS:GO》，射擊遊戲最講求速度與穩定，此機不但能做到聲畫同步，而且實際操作與指令沒有延遲感，反應高且穩定，載入大型場景時亦沒有「hang機」，毋須任何設置已經相當犀利！ 其餘規格還包括：記憶體最高搭載32GB超頻DDR，儲存容量最高可達2TB PCIe SSD Gen，提高遊戲性能。Legion Pro 7i還配備99.99Whr電池，提供相當持久的續航力，同時支援快速充電功能，30分鐘極速從0%充電至80%電量，對旅途中攜帶電腦的用家而言非常方便。小編還留意到在設定模式中，可從電源一欄見到「耗電量和碳排放」，用機同時為環境出一分力，相當貼心！

除了打機外，此機在一般娛樂及處理文書工作上的表現亦令人喜出望外。小編在YouTube上觀看《YOU: Season 4》的預告片，16吋屏幕加上窄邊框令觀感極佳，2560 x 1600高解析度亦令畫面更精細，例如男主角Joe Goldberg在燃燒紙張時的火光、黑暗環境的細節呈現，令電影有如浮現眼前，小編還透過Nahimic Audio調整至電影模式，令音效更加震撼逼真，提升整個觀影體驗。經常要用到電腦工作的小編亦試用此機交稿，鍵盤具備全尺寸方向鍵及數字鍵盤，方便輸入數據，鍵盤的鍵程達1.5mm，因此打起字來手感十足，手指在鍵盤上高速飛馳亦毫無阻礙，此點深得小編心，加上16:10大屏幕讓畫面能展示更多內容，毋須上下左右拖拉畫面，在搜集資料時更得心應手，增加整體工作效率。

整體而言，Lenovo Legion Pro 7i在打機、觀看影片和進行文書工作上的效能相當不俗，除了電競用家外，亦非常適合其他用家使用。 早鳥優惠：額外 3 個月 Xbox Game Pass + M600 無線滑鼠 Lenovo更推出限時早鳥優惠至3月31日，早鳥享有額外3個月的Xbox Game Pass，另隨附 EA Play，合共6個月暢玩Xbox Live Gold和數百款遊戲的機會（詳情可瀏覽：xbox.com/subscriptionterms）。此外，還額外贈送Legion M600無線遊戲滑鼠（價值699港元），滑鼠設計符合人體工學，讓用家在使用時更舒適，同時具有超長的電池續航力和快速充電功能。

早鳥購買可享有額外3個月的Xbox Game Pass，盡情暢玩Xbox Live Gold和數百款遊戲。