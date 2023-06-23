摺芒手機丨事隔3年賣8K 外屏都可以打機 motorola razr 40 ultra「摺」踵而來

又一款摺芒新作登場，今次是摺機界老大哥motorola！品牌早在疫情期間2020年，在港推出時尚設計的motorola razr 5G系列摺機，如今事隔3年，另一款旗艦新品motorola razr 40 ultra行貨亦預告7月抵埗。手機沿用鏡盒上下翻摺設計，並且加強外屏功能，用家毋須揭開手機都可以聽歌甚至打機！

Photo Booth用盡摺機優勢 外屏可聽歌打機

motorola razr 40 ultra採用時下流行上下翻摺屏幕設計，外屏為3.6吋144Hz更新率pOLED，其無痕水滴型靈活摺疊鉸鏈，容許手機展開成一塊6.9吋165Hz更新率的柔性pOLED，亦是現時市面上外屏最大的「細摺機」。另外手機設有類似Samsung摺機般的Flex View技術，讓用家可多角度豎立手機，如將手機傾斜查看烹飪食譜、跟隨健身教練上網課、與好友進行視訊聊天等；亦可以將手機當作三腳架支撐，透過手勢和微笑捕捉、AI人臉追蹤及特大外屏幕進行免提錄影，拍攝高質素相片和影片。此外，手機還加入Photo Booth功能，用家可隨時隨地利用Flex View模式，擺出不同甫士，拍攝4張相片趣味拼砌。

再者，新機亦增強外屏幕的功能，毋須揭開手機仍可進行更多操作。簡單如顯示新聞、天氣、聯絡人、影視內容及其他應用程式的通知，甚至於直接開啟Google Maps或Google Wallet等程式。手機亦有專屬Spotify介面，透過外屏選單控制播放；更聯同GameSnacks提供多款對應外屏的小遊戲，包括《Golf Adventure》、《Tiger Run》及《Pinball Mania》等輕鬆暢玩。

規格方面，motorola razr 40 ultra搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1 5G晶片、12GB+512GB儲存和3,800mAh電池，後置雙鏡配備12MP+13MP像素，前置自拍鏡亦有32MP像素，選料跟坊間其他細摺機相若。售價方面，此機賣7,999港元，7月7日上市。