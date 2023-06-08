攝力天花板丨今日開訂 旗艦作Xiaomi 13 Ultra專業攝影套裝9K有找 附濾鏡接環與手柄

自從小米夥拍Leica推出Xiaomi 13系列以來，市場普遍盛讚其攝影表現。而具備全焦段Leica光學四鏡頭、1吋可變光圈、搭載高通Snapdragon 8 Gen 2和2K靚屏的旗艦級Xiaomi 13 Ultra，終於今日熱烈開放預售，6月13日上市！新機備有黑色和橄欖綠兩款個性色調可供選購，均內置12GB+512GB儲存，並配以專業攝影套裝(價值1,299港元)同綑發售，建議售價為8,999港元，定價合理。

今次Xiaomi 13 Ultra專業攝影套裝，一套4件包括具備耐污抗菌的納米皮革手機保護殼、67mm相機濾鏡轉接環、鏡頭蓋及無線攝影手柄與手機繩。用家連接無線攝影手柄後，輕輕卡扣再連結藍芽，即可單手握持。手柄設有兩段式快門按鍵，半按即對焦、按下即拍攝、長按即連拍；另有變焦桿，輕拔一下即快切焦段、撥住不放即連續變焦，令拍攝更輕鬆快捷。

規格方面，符合IP68防水防塵的Xiaomi 13 Ultra，採用6.73吋120Hz可變更新率WQHD+屏幕、Snapdragon 8 Gen 2晶片、12GB+512GB儲存和5,000mAh電池。後置Leica全焦段4鏡頭包括50MP像素廣角主鏡(23mm焦段、1吋可變光圈、1吋IMX989感光元件)、50MP像素遠攝鏡頭(75mm焦段、f/1.8、IMX858 OIS Leica)、50MP像素超遠攝鏡頭(120mm焦段、f/3.0、IMX858 OIS Leica)與50MP像素超廣角鏡頭(12mm焦段、f/1.8、IMX858 122° FOV)，前置鏡亦有32MP像素。手機支援5cm微距攝影，且預載Leica Authentic和Leica Vibrant兩種調色風格，而且跟Xiaomi 13系列同樣內置35mm人文、50mm旋焦、75mm肖像及90mm柔焦4種專業鏡頭模式，最高可拍[email protected]影片。

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