支援二代M-Pencil HUAWEI MateBook E

疫情下企業為免停擺，不少白領改為在家工作。面對工作新常態，華為推出MateBook E二合一板腦，選配12.6吋16:10比例OLED觸控屏，提供90%屏佔比，並對應P3廣色域與ΔE < 1色準。透過附有智能磁吸式鍵盤作多角度調校，此機又支援4,096級壓感與2毫秒時延的第二代M-Pencil手寫筆，點擊筆身能隨時擷圖，閒置時可磁吸邊框無線充電，帶來10小時使用時間，提高生產力。規格方面，新機搭載第11代Intel Core i5-1130G7、16GB記憶體連512GB PCIe SSD儲存，也預載Win 11。另外4麥克風和4喇叭陣列設計，支援自家HUAWEI SOUND技術，無論視訊通話或娛樂一樣清晰流暢。