數據科普｜加密貨幣崩盤 DeFi風險蔓延

2021年11月11日加密貨幣市值衝上2.97萬億美元的高峰，可惜在過去七個月蒸發了2萬億美元，2022年6月14日加密貨幣市值回落到9,630億下跌了67%。 單單在過去一個半月從2022年5月1日至今蒸發了7,800億，比特幣和以太坊的價格跌至2020年的水平，崩盤情況十分慘烈。大家可能看過不少文章分析崩盤原因，大概可以歸納為三點：

我在這裏嘗試用社媒大數據尋找有沒有其他的原因，從2022年5月1日至今約有50萬條社媒帖子和21萬人討論過加密貨幣崩盤的話題。利用文本分析發現網民認為通脹上升為崩盤最大的原因佔總量的74%，分析結果發現另外兩個原因包括能源價格上升和去中心化金融（DeFi）。

比特幣的設計把低能源效率成為它的本質，原因是它要阻止那些故意搞亂分布式帳本的操作。它並不孤單，第二大加密貨幣以太坊使用相同類型的能源密集流程來驗證其區塊鏈上的交易。能源價格上升令耗能大的加密貨幣挖礦和運作成本上漲，導致那些貨幣價格暴跌。雖然去中心化金融(DeFi)這崩盤原因僅佔談論總量的2%，仍是值得我們擔心的。去中心化金融旨在把金融業「解放」，不需受傳統金融業的監管的解決方案。在最好的情況下，它承諾為用戶提供更多的控制權，同時獲得更高的回報和更低的成本。

討論加密貨幣崩盤話題的峰值是在5月12日和6月14日關於 Luna 和 Celsius。｜來源：TOCANAN數據

去中心化金融第一波震盪發生在5月，TerraUSD (UST) 穩定幣及其姊妹代幣 Luna 的崩盤引起了市場的高度關注，討論加密貨幣崩盤話題的峰值是在5月12日，Luna 就在當天價值「清零」。在未崩盤前它對投資者的主要吸引力之一是其承諾利率，基於 Terra 區塊鏈的借貸項目 Anchor 使 UST 存款年利率高達 20%。

在 Terra 穩定幣的崩盤令加密貨幣市場搖搖欲墜一個月後，另一場危機正在數字資產領域成為新的焦慮。攝氏網絡(Celsius)是最大的加密借貸平台之一，也是去中心化金融領域的關鍵參與者。 其運作方式與銀行類似，但風險高因為存款不受聯邦保險。該平台允許客戶存入加密貨幣以換取高達 18% 異常高的利率(儲蓄賬戶通常淨利率為1%至2%)。為了支付如此高的利率，攝氏網絡收取存款並將其投資或借出用來收取高貸款利率。攝氏網絡宣稱已有170萬人使用它的存款服務。

第二波震盪發生在6月12日晚上，攝氏網絡當晚表示正在暫停提款、掉期和轉賬。此舉把這間擁有全球實體註冊並管理著數十億美元的數字貨幣平台處於休克狀態，加速了大盤的拋售。 帶來的混亂對投資者來說是一個打擊，討論加密貨幣崩盤話題在6月14日做出第二個高峰。在攝氏網絡的 subreddit 上，最受歡迎的帖子之一是宣傳自殺熱線及其他心理健康資訊。

雖然攝氏網絡是具有中心化平台營運，與一般 DeFi 不一樣。它在 DeFi 領域的深度參與包括對 Terra 的投資以及旨在獲得高收益的多種風險策略，畢竟有關風險都要轉嫁到存戶身上，市場都擔心攝氏網絡會否跟隨 Terra 踏上毀滅的軌跡。

最後，以太坊網絡的升級計劃「The Merge」可能會帶來更大的問題， 容後再談，大家小心！

文：劉偉良(Eden) / 社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官