數據科普｜又一場加密貨幣悲劇

在寫這篇短文(11月10日早上）的過去24小時加密貨幣價格普遍下挫，比特幣下跌了10%交易價格約為16,400美元，以太幣也下跌了10%。加密貨幣交易所FTX的做市商之一Alameda持有的solana下跌了34%，FTX自己的代幣FTT更暴跌了52%。

再看看詞雲(圖)，與FTX有關的詞彙如自家代幣FTT、創始人兼行政總裁Sam Bankman-Fried都呈負面情感判斷，幣安則是中性。

過去7天共16.3萬條有關加密幣價格普遍下挫的社媒帖子，討論峰點是與加密貨幣交易所FTX和幣安有關。(來源：TOCANAN數據)

上周Sam Bankman-Fried(人稱他sbf）還是加密領域最重要的人物，是當時業界第三大交易所FTX的創始人兼行政總裁。今年早些時候，當加密貨幣價格暴跌時，他突然為Voyager和BlockFi提供貸款，為加密貸款企業提供數億美元，並從陷入困境的加密對沖基金三箭(Three Arrows)手中購入資產。許多人將他與1907年拯救美國金融體系的銀行家J.P. Morgan相提並論。

可是強者遇到了一個非常古老的問題：擠提。有謠言流傳指FTX流動性可能不足，投資者於11月7日從FTX撤出6.5億美元資產。11月8日sbf和最大加密貨幣交易所幣安的老闆趙長鵬(人稱他cz)宣布幣安已簽署購買FTX的意向書。可惜在11月9日，幣安表示在查看FTX那盤帳後退出交易，並表示FTX的問題「超出我們控制或幫助的能力範圍」。sbf現在的身家不到10億美元，跌幅達94%，創下最大單日跌幅的紀錄。

到底發生了甚麼？網上有不同故事流傳，在這轉述一個較易接受的給大家聽聽。先從sbf和cz之間的競爭說起，sbf擁有三家公司：全球交易所FTX、美國交易所FTX.US和加密交易基金Alameda Research。理論上，這些是獨立實體。但長期以來，Alameda和FTX之間的聯繫一直不透明。11月2日CoinDesk報稱FTX發行的代幣佔Alameda資產的五分之二後，引發了有關sbf正在變賣資產以捍衛FTX代幣的謠言。cz在推特回應表示，他會將幣安持有的FTX代幣洗倉，市場作出反應進行了一場FTX大甩賣。然而cz後來轉而收購FTX，讓許多人懷疑他是這場混亂的策劃者。

不管是甚麼導致FTX驚人的內爆，事件對於這個行業來說顯然是一場悲劇。